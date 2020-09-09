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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Virüsü atlatan Çınar’dan öneriler

İHA

Koronayı atlatan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şunu unutmayalım ki, korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Virüsü atlatan Çınar’dan öneriler

Koronayı atlatan Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şunu unutmayalım ki, korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) tedavisini başarıyla atlatıp ikinci testi negatif çıkan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mesaisine başlamak üzere geldiği hizmet binası önünde başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller tarafından çiçeklerle karşılanınca duygusal bir atmosfer yaşandı.
Korona virüs tedavi sürecinden dolayı evinde geçirdiği karantina dönemini tamamlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 günlük aranın ardından AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasına geldi.
Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve personeller tarafından sosyal mesafe kuralları altında çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, duygusal anlar yaşarken, herkese teşekkürlerini sundu.

“Doktorlarımızın tavsiyesine uyduk, ilaçlarımızı kullandık ve iyileştik”
Makam odasına geçerek mesaisine başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 günlük korona virüs mücadelesinden sonra testlerimizin negatif çıkmasıyla birlikte bugün tekrardan görevimize başladık. Ülkemiz için, Malatya’mız için ve Yeşilyurt’umuz için hizmetlerimize yeniden başladık. Aile olarak bu süre zarfında çok zor günlerden geçip, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen yerine getirip ilaçlarımızı zamanında kullandık, beslenmemize dikkat ettik. Allah’a hamdolsun Pazartesi günü yaptırdığımız testlerimiz negatif çıktı, bugünde yeniden göreve dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çok güzel destekler aldık, herkese sonsuz teşekkürler”
Korona virüs ile mücadele döneminde çok güzel destekler aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tedavi sürecinde gerek telefon açarak gerekse de mesaj gönderip sosyal paylaşım sitelerinden güzel duygularını ve samimi düşüncelerini bizimle paylaşan, dua eden, tedavi önerisinde bulunan bütün dostlarımıza, sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, yakınlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Korona virüs ile mücadelemizi gördüğümüz bu yakın ilgi ve alakadan dolayı başarıyla atlattık. Korona virüs kesinlikle hafife ve basite alınmamalıdır, nefes darlığından ateşe, eklem ağrılarından baş ağrısı ve halsizliğe kadar çok farklı semptomları olan bir rahatsızlık, aile olarak çok zor ve sıkıntılı günler yaşadık. Tüm dünyanın bu virüs belasından bir an önce kurtulmasını temenni ederim. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ancak hepimizin daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız, rehavete girmeden gerekli önlemleri mutlaka almalıyız” ifadelerini kullandı.
“Korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir”
Sağlık personellerinin tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Emekleri ve çabalarını her zaman takdir ettiğimiz çok kıymetli doktorlarımız, sağlık görevlilerimiz ve çalışanları bizlerle yakından ilgilendiler, sıkıntılarımızı atlatmamızda bize büyük katkı sağladılar. Korona virüs başta olmak üzere diğer hastalıkların tedavisi için 7/24 mesai yapan, büyük bir emek sarf eden, alın teri döken, sabır gösteren Kahraman Sağlık Ordumuzun her bir çalışanına buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde görevli değerli hekimlerimiz ve hemşirelerimiz başta olmak üzere her türlü sorun ve sıkıntımızda bizim yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Rabbim tüm insanlığı bu hastalıktan korusun ve muhafaza etsin inşallah. Dünyanın neresinde olursa olsun bu hastalıktan dolayı muzdarip olan herkesin Cenabı Allah yardımcısı olsun. Şunu unutmayalım ki; korona virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha fazla önem göstermeliyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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