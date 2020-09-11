Yazıhan’da 23 okula temiz belgesi

Malatya’nın Yazıhan İlçesinde 23 okul temiz belgesi almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından imzalanan okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü kapsamında Yazıhan İlçesinde de çalışma gerçekleştirildi.

Kılavuz doğrultusunda Malatya’nın Yazıhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 23 okul eş zamanlı olarak bakanlık tetkik görevlileri tarafından denetlenerek okulun temiz belgesi almaya hak kazandı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yazihan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç çalışmalarından dolayı tüm okul yöneticileri ile öğretmenlerine teşekkür etti. Kısa sürede 23 okula temiz belgesi alarak Türkiye'de bu anlamda bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kılınç, kurum olarak kendilerinin hazır olduklarını, ailelerin ve öğrencilerimizin gönül rahatlığı ile okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini devam edebileceklerini kaydetti.

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