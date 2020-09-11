Cinayet azmettiricisi 4 kişi tutuklandı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, bir kişinin öldürülmesi olayının azmettiricisi oldukları ve yardım yataklık ettikleri iddia edilen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Covid-19 testleri pozitif çıkınca karantinaya alınırken, adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen bir cinayet olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada, olayın azmettiricisi olan ve yardım yataklık eden 9 kişinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri daha sonra adresleri saptanan şüphelileri düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3'ünün yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 3 şüpheli, savcılık talimatıyla alınan ifadelerinin ardından karantinaya alındı.
Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla salıverilirken 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ
2020-09-11 20:20:08
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