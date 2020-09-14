Malatya ‘da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

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Malatya’da İlköğretim Haftası kutlamaları Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı.

İlköğretim Haftası kutlama töreni Atatürk Anıtına Çelenk konulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile katıldı.

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