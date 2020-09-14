Başhekim Aktürk korona virüse yakalandı

HES kodu SMS ile nasıl alınır?

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüse yakalanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, evinde karantinaya alındı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.