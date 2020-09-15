MASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Kaya koronadan öldü

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Malatya’da 2,5 yıl İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Özel İdaresi’nin kapanması ile birlikte MASKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İrfan Kaya, yeni tip korona virüs (Covid19) hastalığından vefat etti.

21 Kasım 2011 30 Mart 2014 tarihileri arasında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 25 Nisan 2014 tarihinden itibaren de Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevi yapan İrfan Kaya’nın (55) cenazesi Yeşiltepe Şehir mezarlığında defin edildi.

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