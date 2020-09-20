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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek

İHA

Avrupa Spor Haftası Malatya’da dolu dolu geçecek

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Malatya’da dolu dolu müsabakalarla geçecek. Covid19 kuralları çerçevesinde 2330 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri ile ilgili hazırlıklar tamamlandı.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından organize edilen, Avrupa Spor Haftası çerçevesinde çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir proje olduğu bildirildi.
Avrupa Spor Haftası müsabakaları 2330 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Hafta boyunca, Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri gerçekleştirilecek olmakla birlikte, proje paydaşları işbirliğinde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 23 Eylül 2020 tarihinde açılış programı kapsamında farklı spor branşlarında etkinlikler yapılacak olup, hafta boyunca, değişik yerlerinde bu etkinliklerin sürdürülmesi sağlanacak.
Söz konusu etkinlikler Valilik koordinesinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları ile 23 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30’da Yeşiltepe 1 Nolu Futbol Sahasında başlayacak.
Covid19 kuralları çerçevesinde yapılacak
Diğer yandan, Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak spor dünyasını da olumsuz etkileyen yeni tip korana virüs (Covid19) salgını nedeniyle virüsle mücadele kapsamında önlemler alınarak birçok faaliyetler gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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