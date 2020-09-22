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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

İHA

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş, kalite, güven ve fiyat anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görülmesinden memnun oldu.
Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından düzenlenen "Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu. Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 47 kategoride seçici kurul ile halka açık oylama sonucu kazanan isimlere ödülleri takdim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş. , Kırmızı Türk Spikerler Platformun düzenlemiş olduğu Altın Kayısı Ödül Töreni’nde “kalite, güven ve fiyat” anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görüldü.
Ödülü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Cem Uçan'ın elinden alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürlüğü Ticari Direktörü Ömür Yoldaş, "Biz büyük bir aileyiz. Pandemi döneminde hiç usanmadan emek veren 700 çalışan arkadaşımız adına bu hediyeyi alıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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