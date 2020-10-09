3’üncü katan düşen 32 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

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Malatya’da 3’üncü kattan düşerek demirlere saplanan 32 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokakta meydana geldi. Bir şahsın işhanının 3’üncü katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki E.T.’nin yere düşmesi sonrası demirlere saplandığını ve olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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