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Tüfenkci’den Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'a destek AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci: "İnşallah bu yerinde müdahale ile dövizin yükselişine dur denilerek son noktayı da bekliyoruz"

İHA

Tüfenkci’den Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'a destek AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci: "İnşallah bu yerinde müdahale ile dövizin yükselişine dur denilerek son noktayı da bekliyoruz"

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın Merkez Bankası’nın başına getirilmesine destek vererek, "İnşallah bu yerinde müdahale ile dövizin yükselişine dur denilerek son noktayı da bekliyoruz" dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci ve beraberindeki partililer, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Poyraz, “MÜSİAD olarak bakanımızın Malatya’mız için yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ediyor ve yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca sayın bakanımızın şehrimiz adına yapacağı her türlü faaliyetlerde de yanında olacağımızı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Poyraz, yeni tip korona virüs salgını ve bunun etkilerine de temas ederek, “Dünyada ilk salgın vakanın çıktığı yılı tamamlamak üzereyiz. 2020 yılı, her açıdan değerlendirilmeye muhtaç, tüm boyutlarıyla irdelenmesi gerektiren bir durumla karşı karşıya. Sağlık sisteminin salgın mücadelesiyle karşı karşıya kaldığı durum var. Sosyal ve ekonomik sıkıntılar, savaşlar, tüm bu olumsuzlukları böyle kısa bir yılda yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“2020 yılı zor geçti”
Poyraz, "2020, böyle bir dünyayı bize bir şekliyle bırakmaya hazırlanıyor. Dünyanın yaşamış olduğu bu sıkıntı, başta ekonomik olmak üzere tüm ülkeleri derinden sarstı. Doğal olarak Türkiye de bu olumsuzluklardan etkilendi. Özellikle ülkemiz üzerinden oynanan oyunlara dört cephede verdiğimiz savaş da eklenince elbette ki ekonomik olarak bedeller ödemek zorunda kaldık. Suriye’nin özgürleşmesi için verilen savaş, işgale uğramış Karabağ’ın özgürleşmesi için verilen mücadele, Akdeniz ve Karadeniz’de özgürce var olma mücadelemiz elbette ki bedelsiz olamazdı. Yeniden var olmak için her cephede verdiğimiz beka savaşı gibi, ekonomik anlamda da bir savaşım vermekteyiz. Kur üzerinden oynanan oyunlar, salgından dolayı üretim kaynaklı daralma, cari açığın bir türlü önlenememesi sorunlarımızı bir kat daha artırmıştır. Temennimiz bu ekonomik savaşta da ülkemizin muzaffer olarak ayrılmasıdır” dedi.
Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, "Türkiye’nin çıkarlarını, milli menfaatlerini koruma adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin verdiği mücadele hepinizin malumu. Bir yandan ülkemizin birlik ve beraberliğini temini noktasında terörle mücadelemiz, bir yandan dış güçlerle yapılan mücadele, bir yandan da insanımıza iş aş bulma noktasındaki gayretler hepimizin gözü önünde cereyan ediyor. Türkiye'de döviz dalgalanmalarından dolayı bir takım sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bunun giderilmesi noktasında da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz hükumetimiz gerekli müdahaleleri ve önlemleri alıyor” diye konuştu.

Merkez Bankası'nın yeni başkanına destek
Tüfenkci, Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'a da destek vererek, "Eski maliye bakanımız, strateji daire başkanımız Merkez Bankası’nın başına getirildi. İnşallah bu yerinde müdahale ile dövizin yükselişine dur denilerek son noktayı da bekliyoruz" dedi.
Üretimin önemine de değinen Tüfenkci, “Üretim önemlidir. Üretimin artırılması noktasında bütün Türkiye’de yapılan teşvikler ve üretimin arttırılması noktasındaki verileri okuyorsunuz. Bizleri gelecek için de umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.
Malatya’nın teşviklerde 6. bölgeye alınması konusuna da temas eden Tüfenkci, “Bildiğiniz gibi Malatya'da altıncı bölge teşviklerinden yararlanıyordu. 2020 yılı sonu itibarı ile bu tespitler sona erecekti. Cazibe merkezleri programı kapsamında bu teşviklerin bir yıl daha uzaması kararnamesi bildiğiniz gibi yayınlandı. Bu Malatya’mız için önemli bir kazanım. Bugüne kadar bu altıncı bölge teşviklerinden faydalanarak Malatya’da önemli yatırımlar ve istihdam sağlandı. Önümüzdeki yılda, önümüzdeki yıllarda bu yatırım ve teşvikler devam edecek” şeklinde konuştu.
Organize sanayi bölgesindeki arıtma tesisinin yetersizliği ve bu sorunun giderilmesi için yeni bir arıtma tesisi ile ilgili konuya da çözüm getirdiklerini anlatan Tüfenkci, "Bu dönem içerisinde arıtma ihale edilerek, süreç içerisinde bitirilecek. Farklı nitelikteki yatırımların Malatya'ya yapılması noktasında önünü açmış olduk" dedi.

“2. lisanslı depo da hizmete sunulacak”
Kayısı için lisanslı depoculuk uygulamasını da hatırlatan Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Malatya için önemli gördüğümüz kayısı konusunda adımlar attık. Malatya için önemli olan lisanslı deponun bir tanesi bitti. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı lisanslı depo da inşallah önümüzdeki aylarda bitecek. Onunla beraber sadece lisanslı depoların yapılması yetmeyecek. Lisanslı depoların bitmesiyle beraber Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alımlarına başladı. Bu alımlar artarak devam edecek. Kayısı da fiyat istikrarını bu anlamıyla sağlamış olacağız. Çiftçinin ürününü parasal anlamda değerlendirdik. Kayısının alınıp satılmasında teminat olarak bankalarda geçerli olduğunu kredi kullanılması halinde faizsiz kredi kullanılabileceğini kirasının bir kısmının devlet tarafından orada sınıflandırılır ak laboratuvar ücretlerinin yine devlet tarafından nakliye ücretinin ton başına 25 lirasını devlet tarafından ödendiğini de bilinmesi gerekiyor.”

“Sırada kardiyoloji hastanemiz var”
Tüfenkci, Malatya'ya son dönemde yapılan hizmetlerle ilgili ise, "Malatya'ya ikinci bir üniversite kazandırdık. Bu ikinci üniversite önümüzdeki dönem içerisinde inşallah büyüyerek yoluna devam edecek. Bu anlamıyla ikinci tıp fakültesini de Malatya’ya kazandırmış olduk. Bu ikinci tıp fakültesi inşallah oturduğunda Malatya’da sağlık da farklı bir noktaya gitmiş olacak. Yine bildiğiniz gibi onkoloji hastanesi bitti ve şu anda hasta kabullerine başladı, yüzde 99 doluluk oranına erişti. Bu bölgenin ve Türkiye’nin en büyük hastanelerinden birisi karaciğer enstitüsü Türkiye’nin en büyüğü ve dünyada da ikinci sırada yer alan bir hizmet. İnşallah yakın zamanda kardiyoloji hastanemizi de Malatya’ya kazandırdığımızda sağlıkta çok farklı bir noktaya taşımış olacağız. Battalgazi hastanemiz bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah 300 yatak kapasiteli bu hastanemizle birlikte Malatya sağlıkta önemli bir noktaya taşınmış olacak. Bütün ilçelerimize devlet hastanesi yaptırdık. Doğanyol ilçemizde de hastanemizi tamamladık. Doğanşehir‘e 100 yataklı yeni hastanemizi kazandırdık. Yılsonu itibarı ile taşınması bitmiş olacak. Arapgir’de devlet hastanemizi ek yaparak büyütüyoruz. Devlet hastanesinin ek inşaatının ihalesi de yapıldı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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