AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, koronavirüse yakalandı

MALATYA, (DHA) AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Malatya Milletvekili Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eşi ile kendisinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavisi süren Çakır, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-16 12:38:55
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