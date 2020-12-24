Malatya şivesiyle broşür

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Büyükşehir belediyesi'nin iştiraklerinden olan Esenlik A.Ş., tarafından yerel şiveyle sosyal medyadan paylaşılan broşür yoğun ilgi görüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş tarafından basılan ve sosyal medyada paylaşılan broşürde "Malatyaca. 2020 savuşta get! Kimseye bulaşma! Gidişin ola, gelişin olmaya! Gadan alam! 2021 gözümüz yollarda kaldı. Hoşgelmişsen 2021” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları gülümseten broşür, yoğun ilgi görüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.