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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesi canlılık kazandıracak

İHA

‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesi canlılık kazandıracak

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Karakaya Baraj Gölü rezervuar alanında hayata geçirilecek olan ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin alanında incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Takdire şayan bir çalışmaya imza atan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, barajdan yeteri kadar istifade edemeyen Malatya için büyük bir adım attı” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve aynı zamanda tanıtımına katkı sağlayacak olan ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin alanında incelemelerde bulundu. Proje hakkında Başkan Güder’den bilgiler alan Milletvekili Çakır, Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koyacak projenin, Malatya için büyük bir adım olduğunun altını çizdi. Malatya’nın baraj kıyılarından yeteri kadar yararlanamadığını vurgulayan Milletvekili Çakır, takdire şayan projeyi hayata geçirecek olan Başkan Güder’in ilçede vizyonel değişimi başlattığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

“Bizim vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var”
Battalgazi’nin geleceğine yönelik önemli hamleler yaptıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi bölgemizde yeni cazibe merkezlerimizi oluşturma adına ve özellikle Karakaya Barajımızın kıyı şeridini Battalgazi Belediyesi olarak neler yapabiliriz bunun bir çalışmasını yaptık. Bu çalışmamızın birincil olarak amacı; barajımızın kıyı şeridini canlandırmak. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla devletimizin ikinci üniversitemizi de Malatya’mıza kazandırmasıyla birlikte bu hamleyi güzel projelerle desteklemek istedik. İnşallah Hasırcılar ile Feribot İskelesi’nin olduğu sahil şerit güzergahını Büyükşehir Belediyemiz ile beraber açarak, bölgemizi canlandıracağız. Vatandaşlarımızı barajımız ile buluşturacağız. Bu yönüyle çalışmalarımızı başlattık. Biz, ilçedeki vatandaşlarımıza Battalgazi’mizin yarınlarını çok daha güzel yapmak için söz verdik. Bizim vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Sözümüzü tuttuğumuzu her geçen gün hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle ortaya koyuyoruz. Battalgazi’mizi turizm cennetine çevireceğiz. Sayın vekilimizin daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı olması nedeniyle onun görüş ve fikirlerini aldık. Battalgazi’mizi daha çok tercih edilen ilçeler arasına koymak için 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet belediyeciliğini de gönül belediyeciliğini de canı gönülden uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi her geçen gün daha da gelişiyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi’nin çehresini değiştirdiğini vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Öncelikle Osman Güder başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten takdire şayan projeleri ile Battalgazi’nin çehresini değiştiriyor. Battalgazi’miz her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Bununda sebebi başkanımızın bölgeyi ve sorunları çok iyi biliyor olmasından geliyor. Bugünde başkanımız ile birlikte ‘Su Üstü Yüzen Restoran’ projesinin yapılacağı alanı geziyoruz. Malatya olarak barajdan yeteri kadar istifade etmiyoruz. Bu projeyle bu istifadenin ilk adımı atılmış oldu. Bu noktada ciddi bir alt yapı çalışması yapılması gerekiyor. Daha önce baraja inen yolların iyileştirilme çalışması yapıldı. Güzel bir projeyi hayata geçirecek olan Battalgazi Belediye’miz bir yandan dolgu çalışmalarına başlamışlar ve diğer yandan da projeyi geliştiriyorlar. Bu bölgedeki çalışmalar aslında Malatyalı vatandaşlarımızı baraj ile buluşturma amacının ilk adımları olarak görüyorum. Malumunuz üzere Kale’den Yazıhan’a kadar olan bir baraj kıyımız var. Yol güzergahı olarak da 90 kilometrenin üzerinde olan bir alan. Büyükşehir ile Battalgazi belediyelerimiz bura ile ilgili güzel projeleri var. Malatyalı hemşerilerimize baraj gölünün kenarında su sporları, dinlenme alanları, park ve yapılacak sosyal tesis ile farklı bir nefes alınan yere dönüşecek. Uzun çalışmalar yapılması gerekiyor ama önemli olan bir adımın atılmasıydı. Bunu da Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder attı. Kendi adıma başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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