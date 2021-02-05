Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı

MalatyaKayseri şehirlerarası yolu Kürecik mevkiinde araç çarpması sonrası ağır yaralanan kurt, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeni Köy Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Tedavisi yapılan kurt, tamamen düzeldikten sonra doğaya salınacak.

Büyükşehir Belediyesi Yeni Köy Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ndeki tedaviyle ilgili olarak bilgiler veren Veteriner Hekim Sadık Özelçi, “Akçadağ ilçesinden trafik kazası sonucu yaralanan kurdun sağlık durumu uyguladığımız tedavi sonrasında normale döndü. Kurt geldiğinde hiç hali yoktu ve ağızdan, burundan kan geliyordu. Acilen kanamayı durdurmak için ilk müdahale yapıldı ve hemen ardından antibiyotik ile serum desteği verildi. Yaptığımız müdahale ve tedavilerinin ardından kurt kendini toparlamaya başladı. Tahminim önümüzdeki haftaya kadar gözetim altında kalacak. Bu arada tedavisi devam edecek. Tedavileri bitince tekrar bize geldiği adresten doğal ortamına gönderilecek. Bakım evinde yaban hayvanlarına da hizmet veriyoruz. Yaban hayvanları hangi şikâyetle geliyorsa tedavilerini büyük bir titizlikle uyguluyoruz. İyileşince de tekrar hangi ilçeden gelmiş ise doğal ortamına gönderiliyor. Bu imkânları sunan Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Başkanıma da buradan teşekkür ediyoruz” dedi.

Hayvan Bakım Evi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Sağlık Teknikeri Sabri Kartal ise yaptığı açıklamada, “Biz 13 ilçeye hizmet veriyoruz. İlçeler kendi mücadelesi ile yakaladıkları sokak hayvanlarını barınağımıza getiriyorlar. Rehabilite ettiğimiz hayvan sayısı yıllık 2 binin üzerindedir. Tabi bunların hepsini ilçeler getiriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hayvanların barınağa getirilme işlemi tarafımızca yapılmıyor. Ayrıca yılda yüzde 6 sahiplendirme işlemi de gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız geliyor burada alacağı hayvanı beğeniyor, biz de test ve tedavisini yaptıktan sonra sahiplendiriyoruz. Yıllık olarak barınağımızda 3 bin gibi hayvan gelir ve gider. Şu anda barınağımızda 437 hayvan bulunuyor. Günlük ortalama 30 hayvan gelir 30 hayvan gider. Normal sağlıklı hayvanlar 15 günün üzerinde burada durmaz. Tabi istisnai durumlar hariç” şeklinde konuştu.

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