MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

İHA

MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Söğütlü ve Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat, intraabdominal tümoral (karın içi) kitle operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan akademisyenler kendi branşlarında tıbbi ve cerrahi müdahalelere devam ediyorlar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Söğütlü ve Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat bu kez intraabdominal tümoral (karın içi) kitle operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.
Operasyon hakkında bilgi veren ve hastanın daha önce over tümörü nedeniyle ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Söğütlü, “Bize başvurduğunda gerekli incelemeler yapıldı. Çok büyük, kapsamlı bir operasyon gerektiriyordu. Merkezimizde bunu başarı ile gerçekleştirdik ve şuan hastamızın genel durumu iyi ve taburcu oldu” dedi.

"Ekibimizle her türlü operasyonu başarı ile uygulayabilmekteyiz"
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ABD kurulduğundan bu yana ekibimiz özveri ile çalışarak her türlü operasyonu başarı ile uygulayabilmektedir. Özellikle onkolojik cerrahide bölgemizde ve ülkemizde bir referans merkezi olarak yer almak istiyoruz. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yöndedir. Aynı zamanda Hastanemizde üçüncü basamak bir hastanedeki tüm alt yapı ve tıbbi teknoloji mevcut olup yenilikler devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen operasyon hakkında da detaylı bilgi veren Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat ise “Kanserin tekrar etmesi hem hasta hem de hasta yakınları için oldukça endişe verici bir problemdir. Böyle bir durumda kesinlikle karamsarlığa kapılmamalı ve mümkün olduğunca kanserle savaşa devam edilmelidir. Karın içi kanserlerin nüksetmelerinde yani tekrar ettiği durumlarda tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, genel cerrahi ve bazen de kadın doğum uzmanlarının birlikte kararı ile en uygun tedavi yöntemini uygulamaktayız. Bu hastada da onkoloji konsey kararı cerrahi tedavi olarak çıkınca biz de hastayı zorlu bir ameliyata aldık ve tekrar eden kanserli dokunun hepsini yayıldığı karın zarı ve bağırsakların bir kısmı ile birlikte tamamen çıkardık. Çok şükür hasta şuan iyi ve tekrar kemoterapi için tıbbi onkoloji bölümüne yönlendirildi” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Kanat, “Bu tür kanserli hastalar mutlaka multidisiplineer konseylerde tartışılmalı ve hasta için en iyi tedavi seçeneği doğru şekilde karar verildikten sonra uygulanmalıdır. Biz de hastanemizde bu hastaların tedavilerini başarılı bir şekilde yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Söğütlü ve Doç. Dr. Kanat, “Bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk olmak üzere tüm hastane çalışanlarına sınırsız destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER 40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha ...
Başkan Çınar’dan Komutan Koltukoğlu’na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Komutan Koltukoğlu’na hayırlı olsun ...
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Battalgazi’de 650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı Battalgazi'den gönül belediyeciliği seferberliği
YEREL HABERLER Battalgazi’de 650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye ...
Kahtalı: “129 milyon TL değerinden bir viyadük yatırımı Malatya’ya kazandıracağız”
YEREL HABERLER Kahtalı: “129 milyon TL değerinden bir viyadük ...
Malatya'da polisi alarma geçiren ihbar Malatya'da mühürlü iş yerine baskın: 20 kişiye sokağa çıkma yasağından ceza kesildi
YEREL HABERLER Malatya'da polisi alarma geçiren ihbar Malatya'da ...
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
YEREL HABERLER Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 ...
Gürkan hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Gürkan hizmetlerini anlattı
Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un Gençlerbirliği hazırlıkları ...
Müftü Işıldar’dan Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Bizi diğer milletler ayıran fark merhamet ve şefkat duygumuzdur”
YEREL HABERLER Müftü Işıldar’dan Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: ...
PKK'nın şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği tespit edildi
YEREL HABERLER PKK'nın şehit ettiği 13'üncü vatandaşın da kimliği ...
Gara’daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Gara’daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi
Başkan Güder iş adamlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Güder iş adamlarıyla bir araya geldi
Başkan Çınar’dan yeni başkanlara hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan yeni başkanlara hayırlı olsun ...
Diyarbakır annelerinden Malatyalı şehidin ailesine taziye ziyareti Çocukları kaçırılan ailelerden HDP’ye tepki
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden Malatyalı şehidin ailesine ...
Akçadağ'a karma OSB kuruluyor
YEREL HABERLER Akçadağ'a karma OSB kuruluyor
35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa gümülü top mermisi bulundu Malatya'da boş arazide gömülü top mermisi fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER 35 yıl sonra polise verdiği bilgi sayesinde toprağa ...
Malatya, 1 Mart sonrası normalleşmeye hazır
YEREL HABERLER Malatya, 1 Mart sonrası normalleşmeye hazır
Diyarbakır annelerinden, Gara şehidi astsubay Özbey'in ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden, Gara şehidi astsubay ...
Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık toplandı Yeşilyurt'ta Yok Artık projesiyle çevre sağlığının korunmasına yönelik tedbirler arttırıldı
YEREL HABERLER Yok Artık Projesiyle 3 bin 244 kilogram atık ...
Motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Motosikletlere sıkı denetim
Malatya'da Vergi Haftası
YEREL HABERLER Malatya'da Vergi Haftası
Kurallara uymayan 231 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 231 sürücüye ceza
Malatya’da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı
YEREL HABERLER Malatya’da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek ...