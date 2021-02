MTÜ’de başarılı karın içi kitle operasyonu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Söğütlü ve Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat, intraabdominal tümoral (karın içi) kitle operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan akademisyenler kendi branşlarında tıbbi ve cerrahi müdahalelere devam ediyorlar. Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Söğütlü ve Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat bu kez intraabdominal tümoral (karın içi) kitle operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Operasyon hakkında bilgi veren ve hastanın daha önce over tümörü nedeniyle ameliyat olduğunu belirten Prof. Dr. Söğütlü, “Bize başvurduğunda gerekli incelemeler yapıldı. Çok büyük, kapsamlı bir operasyon gerektiriyordu. Merkezimizde bunu başarı ile gerçekleştirdik ve şuan hastamızın genel durumu iyi ve taburcu oldu” dedi.



"Ekibimizle her türlü operasyonu başarı ile uygulayabilmekteyiz"

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ABD kurulduğundan bu yana ekibimiz özveri ile çalışarak her türlü operasyonu başarı ile uygulayabilmektedir. Özellikle onkolojik cerrahide bölgemizde ve ülkemizde bir referans merkezi olarak yer almak istiyoruz. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yöndedir. Aynı zamanda Hastanemizde üçüncü basamak bir hastanedeki tüm alt yapı ve tıbbi teknoloji mevcut olup yenilikler devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen operasyon hakkında da detaylı bilgi veren Doç. Dr. Burhan Hakan Kanat ise “Kanserin tekrar etmesi hem hasta hem de hasta yakınları için oldukça endişe verici bir problemdir. Böyle bir durumda kesinlikle karamsarlığa kapılmamalı ve mümkün olduğunca kanserle savaşa devam edilmelidir. Karın içi kanserlerin nüksetmelerinde yani tekrar ettiği durumlarda tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, genel cerrahi ve bazen de kadın doğum uzmanlarının birlikte kararı ile en uygun tedavi yöntemini uygulamaktayız. Bu hastada da onkoloji konsey kararı cerrahi tedavi olarak çıkınca biz de hastayı zorlu bir ameliyata aldık ve tekrar eden kanserli dokunun hepsini yayıldığı karın zarı ve bağırsakların bir kısmı ile birlikte tamamen çıkardık. Çok şükür hasta şuan iyi ve tekrar kemoterapi için tıbbi onkoloji bölümüne yönlendirildi” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kanat, “Bu tür kanserli hastalar mutlaka multidisiplineer konseylerde tartışılmalı ve hasta için en iyi tedavi seçeneği doğru şekilde karar verildikten sonra uygulanmalıdır. Biz de hastanemizde bu hastaların tedavilerini başarılı bir şekilde yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Söğütlü ve Doç. Dr. Kanat, “Bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk olmak üzere tüm hastane çalışanlarına sınırsız destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.