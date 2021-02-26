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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta gençlik oyunları tamamlandı

İHA

Yeşilyurt'ta gençlik oyunları tamamlandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Basketler Sizden Hediyeler Yeşilyurt Belediyesi’nden’ Gençlik Oyunları etkinliğinin son gününde kurulan sportif alanlarda gençlerle bir araya geldi.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Malatya Park AVM etkinlik alanında kurulan basket potası, masa tenisi, langırt, satranç ve mangala gibi aktivite alanlarında gerçekleştirilen gençlik oyunları etkinliği, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da yer aldığı programla sona erdi. Etkinliklere katılan vatandaşlarla birlikte farklı spor aktivitelerine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kurulan basketbol potasına üçlük atışı yaptı. Neşeli ve keyifli anların yaşandığı etkinliklerin son gününde vatandaşlarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplum ve insan hayatını etkileyen pandemi döneminde vatandaşların moral ve motivasyonu yükseltecek etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. 2021 yılını ‘Spor ve Etkinlik Yılı’ olarak ilan ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü şart ve durumda hemşerilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Dünyayı saran korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler nedeniyle normal hayat koşullarından uzak kalan vatandaşlarımıza moral ve motivasyon aşılamak adına düzenlediğimiz sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizle toplumda farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Sportif etkinliklerimizi daha planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütmek amacıyla kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzde bu anlamda sportif faaliyetlerin yaygınlaşması noktasında çok önemli hizmetlerin altına imza atıyor. Özellikle yaşadığımız bu zor ve sıkıntılı günlerde her yaştan vatandaşımızın hayatına canlılık ve renklilik kazandırmak adına düzenlenen Gençlik Oyunlarımızda oluşan heyecanlı ve güzel atmosfer hepimizi mutlu etmiştir. Bizler vatandaşlarımızın sağlıklı bir bünyeye sahip olabilmesi, huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat sürmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Pazartesi günü başlayıp bugün sona eren etkinliklerimizde alanımıza beş farklı spor branşı için alanlar oluşturduk, masalar kurduk. Yaklaşık bin 300’e yakın sporcumuzun katıldığı etkinliklerimize gösterilen bu ilgi bizleri mutlu etmiştir. Basketbol, satranç, masa tenisi, langırt ve mangala gibi fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sunan sportif aktivitelerimizde vatandaşlarımız neşeli ve keyifli anlar yaşadı. Güzel, dinamik ve heyecanlı bir hafta geçirdik. Üçlük basket atışlarımızın final maçları heyecanlı geçti, birinci olan Furkan kardeşim başta olmak üzere tüm sporcularımızı kutlarım. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizin dinamik ve hareketli bir hayata sahip olması için 2021 yılını ‘Spor ve Etkinlik Yılı’ olarak ilan ettik. Yıl içerisinde düzenleyeceğimiz sportif etkinliklerle gençlerimizin sportif hayatlarına katkı sunacağız. Belediye olarak hedefimiz 10 bin lisanslı, 30 binde aktif olarak sporcu sayısına ulaşmaktır. İnşallah bu hedefimize gençlerimizin özverisi ve katılımıyla ulaşacağız. Gençlik Oyunlarımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimize, etkinlik alanını tahsis eden Malatya Park AVM yönetimine, katılım gösteren tüm sporcularımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Düzenlenen üçlük basket atışı maçlarının finalinde dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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