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Battalgazi'de muhtarlar buluşması sürüyor Güder: “2021 yılında hizmet belediyeciliğini daha üst bir noktaya taşıyacağız”

İHA

Battalgazi'de muhtarlar buluşması sürüyor Güder: “2021 yılında hizmet belediyeciliğini daha üst bir noktaya taşıyacağız”

‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında Battalgazi’deki 11 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında muhtarlara bilgiler vererek, “İnşallah 2021 yılında Battalgazi’de hizmet belediyeciliğini daha üst bir noktaya taşıyacağız” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları’ kapsamında Battalgazi’de görev yapan 11 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.
Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda Bulgurlu, Bağtepe, Çolaklı, Göller, Kamıştaş, Kapıkaya, Karaköy, Karakaşçiftliği , Karatepe, Merdivenler ve Sevildağ Mahalleleri muhtarlarını ağırlayan Başkan Güder, ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında sine vizyon gösterisi ile bilgiler verdi. Battalgazi’deki 103 mahalle muhtarını da konuk ederek, istişarede bulunacaklarının altını çizen Başkan Güder, daha yaşanabilir bir Battalgazi’nin güzel yarınlarını hep birlikte inşa edeceklerini belirtti.

Başkan Güder’e hizmet övgüsü
Battalgazi Belediyesi’nin ilçede güzel hizmetlere imza attıklarının en yakın şahitleri kendilerinin olduğunu vurgulayan Karatepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş, “Bugün burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında kırsal mahallelerimizdeki sorunları kendilerine iletmek ve yapılacak olan yatırımları istişare etmek için bir aradayız. Battalgazi’mizde çok güzel hizmetlere imza atılıyor. Bunun en yakın şahitleri bizleriz. Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Kamıştaş Mahallesi Muhtarı Şevket Canseven ise “Bu toplantılarını muhtarlar olarak bizler çok önemsiyoruz. Gerçekten verimli toplantılar oluyor. Battalgazi Belediye’miz güzel hizmetlere imza atıyor. Başkanımız çalışıyor. Bizler kendisinden memnunuz. Belediyemize ve başkanımızın yanına kendi evimiz gibi gidip geliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Mahallem ve şahsım adına kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçedeki tüm mahallelerin sorunları ile yakından ilgilendiğine dikkat çeken Göller Mahallesi Muhtarı Nedim Hatun, “Muhtarlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Çok verimli geçen bir toplantı oldu. Başkanımız bize her zaman destek oluyor. Gerek alt yapı gerekse de üst yapı ile alakalı ne sorunumuz varsa, başkanımıza rahatça iletiyoruz. Başkanımızda sağ olsun çözümü noktasında büyük gayretler sarf ediyor” şeklinde konuştu.

"Yatırımlar boynumuzun borcudur”
Battalgazi’ye en güzel yatırımları götürmek için istişareye önem verdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bir önceki toplantıda da muhtarlarımıza belirtmiştim. Bu buluşmaları düzenlememizin amacı, Battalgazi’mizi bir adım daha nasıl ileri götürebilirizin istişaresini yapmak. Bu konuda ve sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. Her yönüyle bize bir aile olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Allah’ın izniyle 2021 yılında Battalgazi’de hizmet belediyeciliğini daha üst bir noktaya taşıyacağız. Bizler, her yeni güne ilçemize neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyoruz. İlçemize daha fazla neler yapabiliriz endişesi taşıdık. Hizmet bilincini bizler ibadet bilinci olarak kabul ettik. Malumunuz daha önce de muhtarlarımız ile her zaman bir araya gelip istişare yapıyorduk. Pandemi nedeniyle askıya almıştık. Pandemi tedbirleri çerçevesinde kurallara uygun bir şekilde yeniden bir araya gelerek, bilgilendirme yapmak istedik. Bizler Battalgazi’mize en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmalarımızı koordineli olarak yürütüyoruz. İlçemize birçok önemli yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırımlar bizim boynumuzun borcudur. Bizim ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Bundan sonraki süreçte elimizden ne geliyorsa, hizmet etme noktasında 7 gün 24 saat demeden milletin hizmetkarı olacağız. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla vatandaşlarımızın çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İlçemizin sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizdeki tüm muhtarlarımızla, toplantılarımız önümüzdeki günlerde devam edecek” dedi.

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