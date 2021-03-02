Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 tutuklama

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirilip uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, 950 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.