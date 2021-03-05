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Yeşilyurt'ta gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Çınar: “Deprem ve afet bilinci toplumsal bir reflekse dönüşmeli”

İHA

Yeşilyurt'ta gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı Çınar: “Deprem ve afet bilinci toplumsal bir reflekse dönüşmeli”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde düzenlenen ve gerçeği aratmayan görüntülerin yaşandığı deprem tatbikatını izledi. Deprem anı ve kurtarma operasyonlarının bire bir aynısının yaşatıldığı tatbikat, heyecan dolu anlara sahne oldu.
‘17 Mart Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, AFAD İl Müdürlüğünün destek verdiği deprem tatbikatı için okullarından servislerle alınan öğrencilere, olası bir deprem veya doğal afet anında yapılması gerekenler üzerine teorik ve pratik eğitimler verildi.
Gerçeğini aratmayan, heyecan dolu anların yaşandığı eğitimde, fiziksel koşullar birebir yaşatılarak deprem anındaki ve sonrasındaki doğru davranışlar ile ilgili refleks oluşturmayı öğrenen çocuklar, böyle bir durum karşısında kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrendiler. Çocuklar, önceden alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirilirken, bir sarsıntı anında nerelere saklanabileceklerini uygulama imkânına kavuştular. AFAD ve sağlık araçlarının da yer aldığı tatbikat sırasında öğrenciler, yaşanabilecek deprem veya doğal afetlerin bire bir aynısını yaşadılar.
Malatya’nın birinci derecede deprem kuşağında yer alması nedeniyle toplumsal farkındalık oluşturacak deprem ve afet eğitimlerine çok büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, afet durumlarında yapılması gerekenlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.
Deprem ve afet bilincinin toplumda tam manasıyla yerleşmesi için açtıkları Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinin bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Çınar, “Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemiz yine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.17 Mart Deprem Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenip, AFAD İl Müdürlüğümüz ve sağlık çalışanlarımızın destekleriyle deprem merkezimizde ağırladığımız öğrencilerimize deprem ve afet bilinci üzerine teorik ve pratik eğitimler verildi. Deprem anının bire bir yaşatıldığı eğitim çalışmasında çocuklarımıza öncelikle teorik ardından AFAD ve sağlık araçlarımızın da yer aldığı pratik eğitimler ve simülasyon odamızda ki bilgilendirmelerle Deprem Haftasının anlamına yakışır faydalı bir program düzenlendi. Oldukça hareketli, heyecan dolu tatbikatı izlerken çocuklarımız gibi bizlerde heyecanlandık. Yüce Mevlam, bu tür hadiselerden hepimizi korusun ve muhafaza etsin inşallah ”diye konuştu.
Deprem ve afet bilincinin toplumsal bir reflekse dönüşmesi gerektiğini hatırlatan Başkan Çınar, “Depremin ne zaman ve nasıl olacağını bilemeyiz bu açıdan her an tedbirli ve bilinçli olmalıyız. Evimizde veya işyerlerimizde gerek eşyaların koyulduğu yerler gerekse de deprem çantası gibi önemli konularda yeterli bilgiye sahip olmak hepimiz için gereklidir. Olası bir deprem veya doğal afetlerde neler yapılması gerektiğini bilmek yaşanabilecek büyük felaketlerin önüne geçebilir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu konuda farkındalık oluşturacak etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Deprem Haftası başta olmak üzere farklı zaman dilimlerinde toplumsal bilinci güçlü tutmak adına bu tür programları sık sık yapıyoruz. Deprem veya doğal afetlerden korunma yollarını bilmek, öğrenmek ve yeri geldiği anda tatbik etmek erken yaşlarda edinilmesi gereken bir davranış biçimidir. Bizlerde çocuklarımızın bu hayati öneme sahip bilgiler erken yaşlarda öğrenmelerine katkı sunmak için bu tür eğitim programlarımızın sayısını artırmaktayız. Ülkemizin sayılı, bölgemizde ise başka bir örneği olmayan bu eğitim merkezimizdeki etkinliklerimizle toplumsal farkındalık oluşturmaktayız. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhtarlarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize yönelik devam eden eğitim programlarımızı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız. Bizi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay ile işbirliği halinde faydalı ve verimli programlar düzenliyoruz. Bugün ki etkinliğimize destek veren AFAD İl Müdürlüğümüz ile eğitim programına katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinliği takip eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise “ Deprem kuşağında yer alan bir kent olarak bu tür afetlerde neler yapılması gerektiğine yönelik eğitici ve bilgilendirici programlar çok önemlidir. Bölgemizde sadece Yeşilyurt Belediyemizin hizmete sunduğu Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde, Kızılay’ın, 112’in ve AFAD’ın katkılarıyla öğrencilerimize yönelik gerçekleşen tatbikatı bizlerde heyecanla takip ettik. Teorik eğitimlerin ardından deprem anının ve kurtarma operasyonlarının bire bir yansıtıldığı pratik eğitimlerle, deprem anında yapılması gerekenler tüm boyutlarıyla gösterildi. Böylesine faydalı ve verimli eğitim programlarını düzenleyen ve katkı sunan herkese, bu imkanı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Deprem tatbikatını AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, AFAD ve 112 Yetkilileri ile Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit’te takip etti.

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