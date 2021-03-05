Bulduğu 20 lirayı yetimlere bağışladı

Malatya'da 20 TL bulan çocuk, bulduğu paranın sahibini bulamayınca, parayı yetim çocuklara bağışladı.

Parayı teslim etmek için dernek binasına gelen çocuğu karşısında gören Yetimler Kervanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak, yaşadığı bu olay konusunda, ”Sıradan bir gün. Çalışmalarımıza devam ettiğimiz esnada dernek binamızın bulunduğu sokakta, o semtin çocuklarından biri kapı zilini çaldı. Elinde 20 TL ile koşarak yanıma gelen ve henüz 1012 yaşlarda olan bu çocuk sokakta oyun oynarken 20 TL bulduğunu söyledi. Paranın sahibini bulamadığını ve dernekte de yardım edildiğine şahit olduğu için buraya bağışlamanın doğru olduğuna karar vermiş ve getirmiş” ifadelerini kullandı.

Çolak, çocuğun örnek hareket gösterdiğini belirterek, “Neden önemli bu hadise? Henüz çocukluk evresinde sokakta bulduğu paranın kendisinin olmayacağını anlamış ve bunun ancak uygun bir yere bağışlanması gerektiğine karar vermiş. Takdirle karşıladım.

Şimdi yine dile getirmeliyiz ki içimizde hâlâ çok iyi yürekli ve çok iyi insanlar var. Çok şükür ki o iyi insanlar tükenmemiş ve aramızdalar. Umudumuz oldun çocuk! Umudumuz oldu bu delikanlı" dedi.

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