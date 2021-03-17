Hastane içerisindeki alternatif yolda çalışmalar sürüyor Gürkan: “Hastane içerisindeki alternatif yol, ana artellere bağlanacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane içerisindeki alternatif yolda çalışmalar sürüyor Gürkan: “Hastane içerisindeki alternatif yol, ana artellere bağlanacak”

İHA

Hastane içerisindeki alternatif yolda çalışmalar sürüyor Gürkan: “Hastane içerisindeki alternatif yol, ana artellere bağlanacak”

Malatya’da kent içi trafik ulaşımında yeni açtığı yollarla ulaşımın rahatlamasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olduğu bölgede yaşanan yoğunluğu azaltmak için alternatif yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya’da yaşanan trafik ve ulaşım sorununa kalıcı çözümler getiren ve bu noktada yeni bulvarlar, yeni yollar ve alternatif yolları şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgede, hasta ve ziyaretçi yoğunluğunun azaltılması amacıyla hastane giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için alternatif yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Kısa sürede hizmete açılacak olan yolda yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan'a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ve ilgili daire başkanları eşlik etti.
“Hasta ve ziyaretçiler daha rahat ve kolay hastaneye ulaşacak”
Hastane içerisinde ve çevresinde yapılan çalışmalarla birlikte ziyaretçi ve hastaların hastaneye ulaşımının daha rahat ve daha kolay olacağını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanına Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin yapılmasıyla hem hasta hem de ziyaretçi sayısı yoğunluğu arttı. Hemşerilerimizin sağlık hizmetlerine rahat ulaşabilmesi özellikle acil hastalarımızın acile rahat ulaşabilmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi alternatif yolun açılmasını uygun görünce çalışmalar başlamış. Bu çalışmalar tamamlandığında hemşerilerimiz hastanemize daha rahat ve daha çabuk ulaşacaklar. Araç ve insan yoğunluğu giderilmiş olacak inşallah. Çalışmalarda emek veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.
“Yeni hastaneden dolayı oluşan trafik yoğunluğu azaltıyoruz”
Malatya’da yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra hastane içerisinde yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak için alternatif yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde Yol ve Altyapı Daire Başkanımız ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimizle birlikte hastane içerisinde alan taraması yaptığımızda özellikle 112 Acil girişleri ve hastane yaya girişleri ile ilgili sıkıntılar olduğun gördük. Bizde yaptığımız çalışmada özellikle acil girişinde 112 ambulansların Ergenekon Köprüsü’nün olduğu güzergâhı kullanıp hastane içerisine geldikten sonra İstasyon Kavşağı’na çıkmasını sağlamak ve ayrıca sağa dönüşlerde de hastane içerisinde ana artele çıkışının verilmesi noktasında planlama yapmıştık. Çalışmalarımız doğrultusunda arkadaşlarımız yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarını başlattılar. Yolun zemin malzemesi oluşturuldu ve bordürleri çekiliyor. Önümüzdeki süreçte yolun asfaltlanması ve ana artele bağlanmasıyla birlikte İstasyon Kavşağı’na bağlanmasıyla ilgili çalışmalarda devam edecek. Devlet Hastanesinin yoğun trafik ve ziyaretçi akımı ister istemez bölgedeki trafiği sıkıştırıyor. Trafiğin başka artellere dağıtılması noktasında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde gerek Ana Yurt Bulvarının Beylerderesi Kavşağına bağlanmış olması, diğer taraftan İstasyon Kavşağından Kuzey Kuşak Yoluna bağlanılacak olması ve yine hastanenin Ana Yurt Bulvarı ile ana artelle birlikte ara yollarla İstasyon Kavşağına bağlanmasıyla trafiğin daha da rahatlayacağını değerlendirdik. Yaptığımız çalışmaların hastanemize, hastanemize gelen ziyaretçilere ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Esenlik’ten kan kampanyasına destek
YEREL HABERLER Esenlik’ten kan kampanyasına destek
Gürkan’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan 18 Mart mesajı
MTÜ’den Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi söyleşisi
YEREL HABERLER MTÜ’den Şehir Kültürü, Kitap ve Cumhurbaşkanlığı ...
Tüfenkci: “Ulaşım yatırımının toplam bedeli 8,9 milyar”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Ulaşım yatırımının toplam bedeli 8,9 ...
Fendoğlu’ndan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 18 Mart mesajı
Malatya’da “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da “Mesleki Eğitim Zirvesi” toplantısı ...
Özcan’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Özcan’dan 18 Mart mesajı
Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çocuklar hayal etti, Güder gerçekleştirdi
Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan 18 Mart mesajı
Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor Çınar: “Dokumacılık kültürümüzü özel bir mekânda gelecek kuşaklara taşıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi tekstil müzesi ile ...
Güder’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Güder’den 18 Mart mesajı
Tüfenkci’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den 18 Mart mesajı
FKA ile MTÜ arasında işbirliği
YEREL HABERLER FKA ile MTÜ arasında işbirliği
Çınar’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan 18 Mart mesajı
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Kaçak sigara malzemelerine izin yok
YEREL HABERLER Kaçak sigara malzemelerine izin yok
Malatya’nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 Ambulans Servisi’nin kadın kahramanları
YEREL HABERLER Malatya’nın kahraman kadın ambulans sürücüleri 112 ...
Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Malatya'da kayınbirader enişte tartışmasında kan aktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da kayınbirader enişte tartışmasında kan ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Gürkan Darende belediyesi ve kaymakamlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürkan Darende belediyesi ve kaymakamlığını ziyaret ...
Gürkan: “Her ilçemize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”
YEREL HABERLER Gürkan: “Her ilçemize ayrım yapmadan hizmet ...
Botoks sonrası ölen Kübra'nın baba: Tahliye edilen sanık tekrar tutuklansın
YEREL HABERLER Botoks sonrası ölen Kübra'nın baba: Tahliye edilen ...