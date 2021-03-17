Darende'de otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

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MalatyaKayseri karayolunda bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, MalatyaKayseri D300 karakolunda akşam saatlerinde yaşanan kazada A.E.A. (60) idaresindeki 44 ABF 122 plakalı Opel marka otomobil Darende ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi üzerine virajı alamayarak yoldan çıktı. Yolun sağ tarafında bulunan su kanalına çarparak sürüklenen araçta sürücünün yanı sıra S.A. (55) ile M.Y.(47) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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