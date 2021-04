Kütüphaneler Haftası düzenlenen programla kutlandı Gürkan: “Okuduğumuz güzel şeyleri hayatımıza tatbik etmeliyiz”

57. Kütüphaneler Haftası İsmet Paşa (Hürriyet) Parkı’nda gerçekleştirilen programla kutlandı.

Gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Oktay Özevren, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, STK Temsilcileri, bazı daire başkanları, şube müdürleri ile öğrenciler katıldı.



“İslam’ın ilk emri oku’dur”

Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, programın açılış konuşmasını gerçekleştirerek, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konuşmasında, “Kütüphaneler haftasının amacı insanlarımızı okumaya teşvik etmektir. İslam’ın ilk emri oku'dur. Bizim tarihimize baktığımızda özellikle ilkyazı hadiselerini Orhun Abideleri’nde görürüz. Orhun Abideleri’nde 735 yıllarından sonraki süreçte şunu yazıyor “Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe senin dilini töreni kim bozabilir. Ey Türk titre ve kendine dön su gibi akıttığın kanına dağlar gibi yığdırdığın kemiklerine layık ol” diyor. Arkasından Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınması, Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe’nin ve Türkçe okumanın önemi noktasında divandaki ifadesi ve İslam edebiyatımızdaki yazılı kaynakların gelişmesi daha sonra Osmanlı’da İbrahim Müteferrika ile birlikte matbaanın gelmesi ve seri basımın başlaması, günümüzdeki dijital ortamdaki okuma sürecine kadar geliyor” dedi.



“Her kitabı okuyun ama sadece kuranı kerim’e teslim olun”

Gürkan, öğrencilerin her fikir ve görüşten düşünceye ait kitapları okumasının, onlarda bırakacağı zenginliğe dikkat çekerek, “Bütün öğrencilerimiz muhakkak okusunlar. Bütün kitapların okunmasını temenni ediyorum. Hangi görüşte ve düşüncede hangi inançta olursa olsun o kitapları okuyun. O zaman kendinize bir yön haritası ve yön pusulası oluşacaktır. Okuduğunuz kitapları zihinsel egemenliğinizin altına alın. Sadece bir kitaba teslim olacağız o da ilahi kitabımız Kuranı Kerim’dir. Diğerlerini teslim alacağız aksi taktirde her okuduğumuz kitabın etkisinde kalırız ve her gün yön değiştirmek zorunda kalırız. Okuduğumuz güzel şeyleri anlayıp, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yoksa ‘Bizim oğlan elif okur, döner döner yine okur’ okuduğumuzdan bir şey anlamamışsak, hayatımıza tatbik etmemişsek okuduğumuzun hiçbir anlamı yok. Bizler hem okumayı teşvik edeceğiz, hem okuyacağız, hem de okuduğumuz güzel şeyleri hayatımıza tatbik edeceğiz. Büyük kütüphanemizin, Büyükşehir Belediyesi olarak temelini attık inşallah en kısa sürede hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. İçerisinde binlerce ciltlik eserlerin olduğu, her görüş ve düşünceden eserlerin yer aldığı büyük bir kütüphaneyi Malatya’mıza kazandıracağız. Bu kütüphanemizden bütün hemşerilerimiz yararlanacaklar ve kendilerine güzel bir yol haritası belirleyeceklerdir. Tekrar kütüphaneler haftasının Malatya’daki ve Ülkemizdeki çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu

Başkan Gürkan konuşmasının ardından program katılımcılarıyla birlikte kitap dağıtımı yaparak çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

