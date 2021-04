Gençlerden kitap okuma etkinliği

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından “Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında okuma programı düzenlendi.

Fahri Kayahan Bulvarındaki Hilal Park alanına gelen gençler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturdu ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, her alanda ve her anlamda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade edip, “Ciddi ve önemli bir hareketin temsilcileriyiz. Bizler sahip olduğumuz alt yapı itibariyle örnek olmalıyız. Okuyan gençlik idealine sahip gençlik olarak her dönem ve her zaman çeşitli organizasyon ve etkinlikler yapmaktayız. Kütüphane Haftası kapsamında AK Parti Malatya İl gençlik kolları olarak, Malatya’mızda farkındalık ve bilinç uyandırmak açısından üç farkı bölgede üç farklı okuma halkası ve okuma şenliği gerçekleştirdik. Bu gün ise Hilal Parkta üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlki Sümer Parkında, ikincisi Hürriyet Parkında üçüncüsünü de Hilal Parkta gerçekleştirdik. Arkadaşlarımızın kendi belirlediği kitaplarla burada okuma şenliği düzenliyoruz. Bizler her alanda ve her anlamda gençliği temsil etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Etkinlik düzenlerken korana virüs kurallarına uygun olarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarını bildiren Özhüsrev, kitap okumanın önemini dile getirdi. Özhüsrev, “Herkesi her zaman kitap okumaya davet ediyoruz” diye konuştu.

