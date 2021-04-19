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Başkan Gürkan, Rektör Kızılay’ı ziyaret etti Gürkan: “Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemiz ile ortak hareket ediyoruz”

İHA

Başkan Gürkan, Rektör Kızılay’ı ziyaret etti Gürkan: “Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitemiz ile ortak hareket ediyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

“İnönü Üniversitesi Türkiye’nin köklü üniversitelerinden”
Gürkan’ın ziyaretinde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Türkiye’nin köklü Üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, “İnönü Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş ve 46 yılını tamamlamış, ülkemizin köklü üniversitelerinden biri. Şehrimizin de en büyük kurumlarından biri. Şehrin ev sahibi olarak Üniversitemizin her türlü iş ve ihtiyacında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli çalışma arkadaşları her zaman yanımızda. Üniversitemizde ihtiyaç duyduğumuz her alanda ve özellikle altyapı alanlarında Üniversitemize büyük katkı vermekte. Kıymetli Belediye Başkanımızın hem bundan önceki yıllarda hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çok büyük katkıları ve destekleri olmakta. Üniversitemiz mevcut yerleşkesine sığmayarak güneye doğru yerleşkesi büyümekte. Bu büyümeyle birlikte altyapı ve yol ihtiyaçlarımız olmakta bununla ilgili Büyükşehir Belediyemiz gayretli çalışmaları olmakta bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Yerel yöneticiler olarak her konuda üniversitemizin yanında olacağız”
Malatya’nın geçmişinde de üniversite statüsünde iki medresenin bulunduğunu belirten Başkan Gürkan da yaptığı konuşmada, “Malatya iki üniversitesi olan bir şehrimiz. Geçmişte de üniversite statüsünde olan Şahabei Kübra ve Şahabei Şura Medreseleri bulunmaktaydı. Geçmişine ve tarihine bağlı bir il olarak üniversitelerimize Cumhurbaşkanlığı yapmış iki kıymetli hemşerimizin ismi verilmiştir. Devletimizin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını taşıyan bu üniversitede bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Üniversitelerimiz toplumla bütünleşen, toplumun dertleriyle dertlenen ve topluma açık üniversite hüviyeti olması hasebiyle özellikle İnönü Üniversitemizin bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı değerli Rektörümüze ve ekibimize teşekkür ediyorum. Tabi bizler de Yerel Yöneticiler olarak Üniversitelerimizin her konuda yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Netice itibariyle gerek yurt dışından gerekse diğer şehirlerden memleketimiz Malatya’ya gelip okuyan yaklaşık 50 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin Malatya hakkında olumlu izlenimler edinmesi noktasında bizlerde yerel yöneticiler olarak elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Üniversitemiz tıp alanında dünya çapında ismini duyurmuş bir üniversitedir. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin sağlık turizmi alanındaki çalışmaları da takdire şayandır. Avrupa’da birinci, Dünya’da ikinci olan Üniversitemizin tabi ki alt yapıyla ilgili ihtiyaçları ve talepleri bizim açımızdan çok önemli. Üniversitemizin bu taleplerini karşılama noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hazırız.
Üniversitemiz toplumla birleşen, toplumun dertleri ile dertlenen Sanayi ile ilgili gelişmeleri yakinen takip etmektedir. Belediyemizle ilgili iş ve işlemleri ortak paydaş olarak çalışması anlamında toplumun, halkın ve halka açık bir üniversitesi olması formatını en güzel şekilde yerine getirmesinden dolayı rektörümüzün şahsında bütün öğretim üyelerimize ve burada çalışanlara teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum. Bu çalışmalardan dolayı da değerli Rektörümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Gürkan ziyaret sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte Üniversite içerisinde bulunan İsmet İnönü Müzesini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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