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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ aboneleri, E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecekler

İHA

MASKİ aboneleri, E-Devlet üzerinden işlemlerini yürütebilecekler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, aboneleri bundan sonra EDevlet üzerinden işlemlerini yürütebilecekler.
MASKİ, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalara bir yenisini daha ekledi. MASKİ, bundan sonra EDevlet üzerinden de hizmet verecek
MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların MASKİ ile alakalı işlemlerini internet üzerinden zaman kaybı yaşamadan daha hızlı gerçekleştirmesi için örnek bir çalışmaya imza attıklarını kaydetti. Vatandaşların, abonelik bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama, borç ödemesi ve fatura bilgileri sorgulama işlemlerini evinden dışarı çıkmadan yapabilme imkanı sunduklarını belirten Karataş, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü olarak dijital bilgi ve iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu salgın döneminde, hayata geçirdiğimiz edevlet uygulaması ile abonelerimiz bireysel işlemleri için kurumumuza gelmeden artık işlemlerini rahatlıkla internet üzerinden yapabilecek. Online işlem yapabilmek için öncelikle EDevlet portalına giriş yapılması gerekiyor. T.C kimlik numarası ve kişisel şifreyle sisteme giriş yapıldıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/malatyasuvekanalizasyonidaresi linki üzerinden ihtiyaç duyulan sorgulama ve işlemler yapılabiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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