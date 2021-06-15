Malatya 112 çalışanlarına tahliye ve yangın söndürme tatbikatı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da 112 Ambulans Servisi çalışanlarına yönelik teorik, tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Malatya İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarına Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan tarafından Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde teorik, tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı. 112 İl Ambulans Servisi çalışanları önce salonda teorik bilgiyi Sivil Savunma Uzmanı Ercan Aycan verdi. Daha sonra sahaya çıkılarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

112 çalışanlarının tatbikatta başarılı oldukları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.