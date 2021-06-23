Malatya TSO ile Yüksekova TSO kardeş oda oldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. İmza programında konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bölgemizin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi biz oda ve borsaların birlikte hareket etmesinden geçiyor” dedi.

MTSO ile Hakkari Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. MTSO’da düzenlenen programa Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar, Zekeriya Çelebi, Malatya TSO Meclis Divanı Üyesi Mehmet Ayhan Altunok, Malatya TSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar, Yüksekova TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akın ve Yüksekova TSO Genel Sekreter Saime Mengeş katıldı.



“Yüksekova, bölgenin kalkınmasında stratejik bir konuma sahip”

Kardeş oda protokolü programında konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak, bölgemizdeki tüm şehirleri, oda ve borsaları kardeş olarak, yol arkadaşı olarak görüyoruz. Hakkari ilimiz Irak ve İran’a sınır olması, 3 sınır kapısının sınırlarında yer alması dolayısıyla önemli bir ilimizdir. Yüksekova ilçemiz ise Hakkari’nin ve bölgenin ticari, ekonomik ve sosyal kalkınmasında stratejik bir konuma sahiptir. Yüksekova’da bulunan Esendere Sınır Kapısı, Türkiye’nin İran’a açılan sınır kapısıdır ve İran ile olan ticaretimizin ve ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Malatya TSO olarak, ilimizden özellikle İran’a yapılacak ihracatın artması için Esendere Sınır Kapısı’nın bulunduğu Yüksekova ilçemizin Ticaret ve Sanayi Odası ile kardeş oda olmamızı önemsiyoruz” dedi.



“Dünyada paylaşınca artan tek şey bilgidir”

Bölgesel olarak kalkınmanın ve ekonomik büyümenin bölge odalarının birlikteliğinden geçtiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Bölgemizdeki odalarla dayanışma içerisinde olup, iş birliğimizi arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bölgemizin ekonomik olarak kalkınması ve büyümesi, biz oda ve borsaların birlikte hareket etmesinden geçiyor. Dünya çapında ekonomide büyümenin en önemli unsuru ortak hareket etme kültürüne sahip olmaktır. Bugünden sonra, Malatya ve Yüksekova’nın sanayi, ticaret, turizm gibi birçok alandaki faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunmayı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmeyi ve aramızda bilgi paylaşımı yapmayı hedefliyoruz. Çünkü dünyada paylaşınca artan tek şey bilgidir. 1990 yılında kurulan Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, genç ve dinamik bir oda. Bu dinamizmi ve heyecanı birlikte yaşamak, neredeyse bir asrı devirmeye yaklaşan odamızın deneyimlerini de kardeş odamızla paylaşmak adına protokolümüzü imzalayacağız. Hiç şüphesiz ki atacağımız bu imzalar odalarımıza önemli değerler katacak. Gerek üyelerimizin gelişimi açısından, gerekse şehirlerimize kazandırılacak yeni projeler ve faaliyetler açısından bu tarz protokollere önem veriyoruz. Kardeş oda sayımızı da önümüzdeki süreçte arttırmayı planladığımız belirtmek isterim. Protokolümüzün, odalarımıza şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Aradaki kilometreleri kaldırdık”

Yüksekova TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar da, “Yüksekova TSO olarak ilçe odası olsak da akredite olmuş bir odayız. Yönetim kurulumuzca Malatya TSO ile kardeş oda olma kararı aldık. Malatya ve Yüksekova arasında bulunan 600700 kilometrelik mesafeyi kardeş oda protokolümüzle ortadan kaldırmak istiyoruz. Kardeş oda teklifimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Oğuzhan başkanımız TOBB’un yönetim kurulunda olması dolayısıyla, sorunlarımızı kendisine kolayca iletiyoruz, kendisi de TOBB başkanımıza iletiyor. Böylece sorunlarımız ve taleplerimiz TOBB’a anında ulaşmış oluyor. Sayın başkanımıza ve yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum. Protokolümüzün odalarımıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından başkanlar, MTSO ile Yüksekova TSO arasındaki kardeş oda işbirliği protokolünü imzaladılar. Program karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi.

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