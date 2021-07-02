Esenlik genel müdürü Ünlü'den çiftçilere destek açıklaması “Bizim buradaki en büyük hedefimiz çiftçimize faydalı olmak”

Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesinde salatalık ve biber üreticilerini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesinde hasat yapan çiftçileri ziyaret etti. Genel müdür Ünlü ziyarette, salatalık ve biber bahçelerinde çalışan mevsimlik işçilerle sohbet etti ve çiftçilere bereketli hasatlar dileklerinde bulundu.

Esenlik A.Ş. Genel Müdürü Ata Ünlü, amaçlarının çiftçilerin ürettikleri taze sebze ve meyveleri tüketiciyle buluşturmak olduğunu belirterek, “Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi yetiştiriciye destek olmak adına büyük bir yetiştiricimizin bahçesinde bostanında bulunuyoruz. Çiftçimiz sağ olsun bugün sabah salatalığı toparlamış ve şimdide biber toparlaması yapıyorlar. Bizim buradaki en büyük hedefimiz çiftçimize faydalı olmak. Bu çiftçimizin yetiştirmiş olduğu ürünleri alıp taze taze marketlerimizde tüketiciye kavuşturmak hem fiyat noktasında en uygun fiyat hem kalitenin artmasında en iyi kalite hem taze ürünleri market raflarımızda çiftçiyle buluşmasını sağlamak. Bu benim için bana göre en büyük hizmet budur. Hem çiftçiyi desteklemiş oluyoruz hem de tüketiciyi desteklemiş oluyoruz. Kaliteli ürün tüketilmesine vesile oluyoruz. Bu bizim için bir görevdir. Esenliğin misyonundan bir tanesi de budur zaten” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.