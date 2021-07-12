Malatya'da pandemi sonrasında yerli turist hareketliliği

Yeni tip korona virüs (Covid19) sürecinde normalleşmeye dönülmesinin ardından Malatya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır süren pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalarla sessizliğin hakim olduğu Malatya kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ise yerli turistlerin ilgisini görüyor. Normalleşme ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen yerli turistler, kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezerek alış veriş yapıyor. Malatya'ya gelen son kafile ise İzmir'den oldu. İzmir'den gelen yerli turistler, gezilen tarihi, kültürel ve turistik alanlardan sonra ise alış veriş merkezlerine giderek, alış veriş yapıyorlar.

Gezi programı kapsamında Malatya Park AVM'yi de gezen yerli turistler, burada ise gezinin anısına alış veriş yaptılar. Pandemi sonrasında normalleşmeye dönülünce geziye çıktıklarını söyleyen ve Malatya hayran kaldığını ifade eden Ahmet Türk İnan, "Malatya çok güzel bir şehir olmuş benim ve arkadaşlarım çok sevdik. İnsanları sıcakkanlı ve misafirperver” dedi. Malatya’ya hayran kaldığını söyleyen Sabahat Türker ise pandemi sonrasında kendilerini dışarı attıklarını söyleyerek, "Anadolu'yu çok iyi buldum. Her gittiğim şehirde umduğumdan daha iyisini buldum. Çok memnunum. Gezi programı kapsamında Darende ilçesini ziyaret ettik ve tarihi yerlerini gördük. Malatya şehir merkezini ziyaret ettik. Malatya Büyükşehir Belediyesi fotoğraf müzesini ziyaret ederek fotoğraf makineleri hakkında bilgi aldık. Battalgazi ilçesine bağlı kervansarayı gezdik. Gerçekten çok güzel bir yer olmuş diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Gelişen ve güzelleşen şehir Malatya”

Hafize Nurgül Ünsal da, uzun süre evde tıkalı kaldıklarını ve normalleşmeye geçilmesiyle kendilerini dışarı attıklarını belirtip, “Malatya’nın insanları çok sıcakkanlı. Malatya’da olduğum için çok mutluyum. Burada arkadaşlarımızla beraber tarihi ve kültürel yerleri gezme imkanı olduk” dedi.

Turistlerin rehberi Kemal Şendikici de, “Malatya’ya sık sık geliyorum. İzmir’den gelen misafirlerimize Malatya’mız gezdiriyoruz. Turistlerimiz çok beğeniyorlar. Büyüyen ve gelişen Malatya’yı görünce bir doğu şehrinin böyle gelişmesine inanamıyorlar" diye konuştu.

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