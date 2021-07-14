Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Malatya'da 26 bin 400'ü dolu, 14 bin 200'ü boş makaron ile 2 bin 790 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, 26 bin 400'ü dolu, 14 bin 200'ü boş makaron ile 2 bin 790 deste sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, 2 şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise , bir ikamet ile bir iş yerinde yapılan aramada toplam 84 bin 500 TL değerinde 50 adet Post Cihazı Slipi, 14 adet farklı şahıslara ait toplam 890 bin lira değerinde yazılı senet, 1 adet alacakverecek ajandası ve 2 tapu fotokopisi ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında TCK 241. madde kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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