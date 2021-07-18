Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Malatya’da 100 bin lira değerinde 206 kilogram bandrolsüz ve gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince risk analizine dayalı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, batı illerine seyahat eden bir araç 2 nolu uygulama noktasında polis tarafından durduruldu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde, 100 bin TL değerinde 206 kilogram bandrolsüz ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen nargile tütünü ele geçirildi.

Konu ile ilgili 3 şahsa 5607 Sayılı Kanuna muhalefetten işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.