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        Malatya-Gölbaşı kara yolunda sağanak nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Malatya-Gölbaşı kara yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:30 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:39
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        Malatya-Gölbaşı kara yolunda sağanak nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Malatya-Gölbaşı kara yolunda ulaşım sağanak nedeniyle kontrollü sağlanıyor.

        Malatya-Gölbaşı kara yolunun Doğanşehir ilçesi Doğanşehir Kavşağı mevkisi 40. kilometrede aşırı yağış nedeniyle Malatya yönünde ulaşım kontrollü veriliyor.

        Kara yolunda biriken suyun tahliye çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan yolda arızalanan Karayollarına ait kepçe ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

        Ekipler, biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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