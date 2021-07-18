Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kahtalı mesajında, Kurban Bayramı’nın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bayramlar, barış ve sevinç günleridir. Bizi bu müstesna güne kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Kurbanın temel felsefesi, ‘Allah’a yaklaştıran’ bir ibadet olmasıdır. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını diliyor, mübarek Kurban Bayramı’nın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yılki Kurban Bayramı’nı, bir direniş destanı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünün hemen ardından kutluyoruz. Bu vesileyle o meşum gecede kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sizlere, sevdiklerinize, bütün hemşerilerimize Allah’tan sağlık ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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