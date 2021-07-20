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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder, bayram namazını Battalgazililerle birlikte kıldı

İHA

Güder, bayram namazını Battalgazililerle birlikte kıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bayram namazını Eskimalatya’da bulunan 800 Yıllık Namazgâhta çok sayıda vatandaşla birlikte eda ederek, tüm İslam âlemi için dua etti. Güder, Bayram Namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaşmayı da ihmal etmedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Battalgazili vatandaşlarla birlikte bayram namazını, Eskimalatya’da bulunan 800 Yıllık Namazgâhta kıldı. Bayram namazına oğluyla gelen Başkan Güder, bayram namazının ardından Battalgazi halkıyla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası kısa bir konuşma yapan Başkan Güder, tüm İslam aleminin bayramını kutlayıp birlik ve beraberlik mesajları verdi.
“Tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum”
Kurban Bayramı’nın Türkiye ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulunan Başkan Güder, “Bayramlarımız kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Bayramlar; insani değerlerin canlandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal hayatımıza sevgi ve saygının hakim olduğu müstesna günlerdir. Bu müstesna günlerden birini daha bugün yaşıyoruz. Bayram dediğimiz zaman bir aydınlık, bir sevgi, bir sevinç ve bu güzel duygularınızı dışa vurma günüdür. Bugün bana göre bir dua günüdür. Memleketimiz için önümüzdeki günler için, daha güzel günler yaşamak ve bu hastalıktan kurtulmak için de hep birlikte dua günüdür. Tüm Battalgazili hemşerilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, daha nice bayramlara sağlık ve afiyetle ulaşmalarını temenni ediyorum. Bayramımız bayram ola. İnşallah güzel, bereketli ve hayırlı bayram geçirmeyi Allah bizlere nasip etsin. Hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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