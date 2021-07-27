Arslantepe’den sonra UNESCO’ya bir başvuru da gastronomi alanında Gürkan: “Malatya’yı UNESCO tarafından yemekleriyle tescil edilmiş bir kent haline getirmek için gayret edeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülecek olan ve Malatya’nın UNESCO’nun Meydana getirici Şehirler Ağı’na dâhil edilmesi konusunda yapılacak olan çalışmalar için bir toplantı düzenlendi.

UNESCO tarafından 44’üncü Dünya Mirası Komitesi toplantısında alınan kararla Türkiye’nin 19’uncu mirası olarak Arslantepe Höyüğü ile asıl listede yer almanın mutluluğunu yaşayan Malatya’da, yeni bir heyecanın başlangıcı daha yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürecin başında yer alınacak olan UNESCO Meydana getirici Şehirler Ağı’na Malatya’nın da gastronomi alanında dâhil olabilmesi için yapılan girişimler daha da yoğunlaştırıldı. UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen Meydana getirici Şehirler Ağı’nda gastronomi alanında yer almak için yapılan girişimlerle birlikte süreç hakkında yapılacak olan çalışmalarla ilgili toplantılara da devam ediliyor.

Gastronomi alanında UNESCO Meydana getirici Şehirler Ağına yapılan başvuruyla ilgili süreçte yapılacak olan çalışmaların değerlendirildiği Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda geniş katılımlı düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, Arslantepe’nin Dünya Kültürel Mirası listesine alınmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Gürkan, “Malatya ve ülkemiz için önemli bir müjde olan Arslantepe’nin Dünya Kültür Mirası asıl listesinde yer alması ve Türkiye’deki 19’uncu miras listesinde yerini almış olması ve 44’üncü birleşimde kabul görmesi Malatya açısından önemlidir. Malatya önemli bir şehirdir. Biz Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Bu tarifleri ifade ederken tesadüfen ifade ettiğimiz tarifler değildir. Bunlar yüzlerce binlerce kitabın özetinin yapılıp cümlelere dökülerek veciz olarak ifade edilmesidir. Arslantepe’nin Türkiye’de 19’uncu mirasta yer alması Malatya için önemlidir. Bu süreç içerisinde bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, özellikle Kültür ve Turizm ve Dışişleri Bakanlığımıza, milletvekillerimize, valilerimize teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi biz süreci 2004 yılında başlattık. 2014 yılında aday listeye alındık ve daha sonraki süreçte de alan yönetim kurulunu oluşturduk, alan planını hazırladık ve bunların detaylarını Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yetkilileriyle ortaklaşa yaptık ve mutlu sona ulaştık. Öncelikle Kültürel Mirasın UNESCO tarafından tescil edilmesi Malatya açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Malatya adına bu konuda katkı sunan ve paydaş olan bütün yetkili mercilere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

UNESCO ile kültür ve gastronomi açısından önemli bir görüşmeyi daha gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Gürkan, “Malatya’nın turizmi açısından ileride hakikaten turizmin gelişmesi bakımından büyük katkılar sunacak güzel bir toplantı yaptık. Müracaat sürecini Sayın vekilimizle birlikte takip ettik ve müracaatı yaptık. Bazı şeyler yapılırken sonuç olarak güzel gibi görünüyor ama mutfak aşamasının çok zor ve meşakkatli bir şekilde elde edileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Gastronomi noktasında yapmış olduğumuz girişimle irade kararlılığımızı ilgililere gerekli yazışmaları yaparak bildirdik. Arslantepe’de olduğu gibi alt başlıklar aynı meşakkatli bir şekilde bizim karşımıza çıkacak. Malatya’nın bütün paydaşlarıyla Malatya olması lazım. Malatya’nın artık ileri hedefe kilitlenmesi lazım. İmkânsız ve olmaz diye bir şey yoktur. Malatya’yı UNESCO tarafından yemekleriyle tescil edilmiş bir kent haline getirmek için gayret edeceğiz. Sürecin daha başlangıç aşamasındayız. Süreç zor olacak bunu belirtelim. Hemen başvurduk yaptık gibi bir süreç olmayacak. Hedefimiz 2023 yılındaki programa yetiştirilmesi noktasında çalışmalarımızı yapmak" diye konuştu.

Yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Malatya açısından başarılı bir hikâyeden sonra Arslantepe’nin UNESCO tarafından Türkiye’de ki 19’uncu miras olmasının ardından yeni bir heyecana ortak olmak üzere bir araya geldik. Başta Selahattin Başkan ve Öznur Hanımın gastronomi anlamında başlatmış olduğu bu çalışmayı canı gönülden destekliyorum. Malatya mutfağının, Malatya yemeklerinin önce iç turizme kazandırılarak, Arslantepe ile birlikte Nemrut’u da turizm rotamıza aldığımız takdirde ülkemize ve ilimize gelecek olan turistlerimize Malatya tadında yemeklerimizi sunacağız. Bu süreç meşakkatli bir süreci getiriyor. Ama biz yemeğimizi icat etmedik. Geleneksel olarak analarımızdan, atamızdan miras bırakılan ve bizlerin katma değer olarak lezzet kattığımız yemeklerimizi bugüne kadar getirdik. Sürece dâhil olan katılımcılara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise “Turizmde marka şehir olmak çok önemli. Marka şehir olmak ne demek; belirli özelliklerinizle hem ülke içinde hem de dünyada tanınır olabilmeyi başarmanız lazım. Marka şehir olabilmenin en önemli koşullarından birisi dünyaya sunabileceğiniz değerleriniz olması gerekiyor. Bu kültürel anlamda olabilir, başka alanlarda da olabilir. Bu değerlere sahip olmanız sadece tek başına yeterli değil. Aynı zamanda bu değerleri dünyaya anlatabilmeniz lazım. Marka şehir olma yolunda dünyaya tanıtma anlamında Malatya dev bir adım attı. Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Kültür Kalıcı Mirası Asıl Listesine alınması bizim için gurur kaynağı. Turizm anlamında Malatya’nın önünü açacak çok önemli bir gelişme. Şehrimize önümüzdeki süreçte çok önemli bir insan ziyareti olacağını da tahmin edebiliyoruz. Şehrimizi ziyaret edecek olan ziyaretçilerimize, misafirlerimize Malatya’nın misafirperverliğini çok iyi göstermemiz gerekiyor. Bunun için gerek konaklama hizmetlerimizin gerekse yemek ve lokanta hizmetlerimizin kalitesinin yükseltilmesi gerekiyor. Gastronomi turizminde de çok önemli adımlar atmamız gerekiyor. Malatya’nın UNESCO sürecinde Meydana getirici şehirler ağına dâhil edilmesi ki 7 alanda başvuru yapmak mümkün. Bunlardan birisi de gastronomi. Gastronomi de Malatya’nın en temel değerlerinden biri olduğuna göre bu alanda yapılacak olan başvuruda bizim açımızdan büyük bir kıymet taşıyor” açıklamasında bulundu.

Gastronomi alanında yapılan başvuru ile birlikte gerekenlerin istişare edildiği toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilgili kurum müdürleri ve paydaşlar katıldı.

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