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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan projelerin önemi vurgusu

İHA

Rektör Kızılay’dan projelerin önemi vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, projelerin önemine temas ederek, “ Ulusal projeler kadar uluslararası projeler de önemlidir. Çünkü bu projeler ülkemize dış kaynak getiriyor” dedi.
TÜBİTAK 2237B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen “Ulusal ve Uluslararası TÜBİTAK Projesi Hazırlama Bilim Okulu" etkinliğinin açılış töreni yapıldı.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem Topal ve program kapsamında eğitim verecek akademik personel ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Bilim Okulu” programı hakkında bilgi verdi. Kızılay, “Değerli katılımcılar, ulusal ve uluslararası TÜBİTAK Proje Hazırlama Bilim Okulu’nda Suat Tekin hocanın koordinatörlüğünde sizleri yeniden üniversitemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bilim Okulu proje hazırlama kursu çok önemli bir kurs çünkü ulusal ve uluslararası projeler bilimin önemli kaynağını oluşturmaktadır. Her projede olduğu gibi bu projede de bir bilim komisyonu var. Bilim komisyonu projeyi inceliyor ve ardından genel bir değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilen projeler kabul veya ret ediliyor. Proje hazırlama safhası çok önemli bir safhadır. Projenin içeriği, yazım tarzı, hipotezin gücü gibi değerlendirmeler yapıldıktan sonra iyi bir proje yazılmışsa ve orijinal bir hipotezi varsa geçme ihtimalini yüksek buluyoruz. Ulusal projeler kadar uluslararası projeler de önemlidir. Çünkü bu projeler ülkemize dış kaynak getiriyor. Bu proje sizler için çok iyi bir fırsat olacak. Bu proje hazırlama etkinliği, katılımcılar için çok önemli bir kılavuz ve rehber olacak, buradan önemli yetkinlikler kazanarak ayrılmış olacaksınız. Sizlere kurs kapsamında ders verecek olan hocalarımız bu alanda birçok projeyi başarıyla yürüterek tamamlamış ve bunları bilimsel makalelere dönüştürmüş hocalarımızdan oluşmaktadır. Kurs kapsamında toplam 8 hocamız size eğitmen olarak kurs verecek. Bunlardan 3’ü ev sahibi hocamız 5’i de il dışından gelen misafir hocalarımızdır” ifadelerini kullandı.

“Yangın Söndürme Bombası” projesi vurgusu
Konuşmasının sonunda, Türkiye’de meydana gelen başta orman yangınları ve sel gibi doğal afetlerin bilim adamlarının çalışmaları ile başarıyla kontrol altına alınıp, önlenebileceğini belirten Kızılay, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Murat Toptaş’ın dünyada bir ilk olan ödüllü “Yangın Söndürme Bombası” projesi hakkında bilgi vererek tüm katılımcılara teşekkür etti.
Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Suat Tekin, TÜBİTAK’ın 2237B Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme programı kapsamında desteklenen TÜBİTAK Projesi Hazırlama Bilim Okulu etkinliğine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti ve şimdiye kadar yapılan etkinlikler hakkında bilgi vererek şunları söyledi:
“2016 yılında başlattığımız TÜBİTAK’ın 2237A ve 2237B etkinliklerini şu an da aktif olarak üniversitemizde devam ettiriyoruz. 2016 yılından bu güne kadar 20 farklı proje de koordinatörlük yapmış bulunmaktayım. Bu kursumuzun hedef kitlesi doktora yapan, doktorasını tamamlamış veya uzmanlığını tamamlamış genç araştırmacılar olarak nitelendirdiğimiz öğretim üyesi ya da öğretim üyesi adaylarıdır. Yaklaşık 40 öğrencimizi bu kurs kapsamında kursa dâhil ettiğimizi belirtebilirim. Eğitim kapsamında 8 öğretim üyesi hocamızla bu programı yürüteceğiz. Bu hocalarımız da sabah oturumlarında teorik, öğleden sonraki oturumlarda ise bu teorik bilgilerin uygulamalı eğitimlerini verecekler. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlerde 5 ya da 6 kişiden oluşan gruplarla masalarda çalışırken bizler bu projeler kapsamında katılımcılara danışmanlık yapacağız.”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş kursların öneminden bahsederek, tüm katılımcılara başarılar diledi ve eğitimin faydalı olması temennisinde bulundu.
Program Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Arş. Gör. Murat Toptaş’ın “Yangın Söndürme Bombası“ projesini örnek proje olarak anlatması ile sona erdi.

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