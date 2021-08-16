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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu

İHA

Battalgazi’deki depremzedeler köy tipi evlerine kavuştu

24 Ocak depreminde Battalgazi’de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bulutlu ve Çolaklı mahallelerinde inşası tamamlanan 28 adet köy evleri ile Gelincik Tepesi’nde yapılan 1.etap 38 konut ve 3.etap 15 konutun anahtar teslimi için kura töreni düzenlendi.
24 Ocak 2020’de meydana gelen depremde Battalgazi’de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bulutlu mahallesinde inşası tamamlanan 20 adet ahırlı toplam 26 köy evi, Çolaklı mahallesi 2 adet köy evi ve Gelincik Tepesi’nde yapılan 1.etap 38 konut ve 3.etap 15 konut teslimi için Gelincik Tepesi’nde kura töreni düzenlendi. Düzenlenen kura çekimi ile konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremin ardından evsiz kalan ve kuraların çekilmesi ile tekrar ev sahibi olan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Düzenlenen kura çekimi törenine; Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, muhtarlar ve hak sahipleri katıldı.
"Yüzünün gülmesi bizim için her şeyden daha değerli"
Deprem konutlarının yapımında Battalgazi Belediyesi olarak büyük gayretler ortaya koyduklarını ve sonrasındaki sürecin ise en yakın takipçisi olduklarına hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kura çekiminin hayırlı olmasını ve vatandaşlarımızın konutlarında sıkıntısız bir hayat sürmelerini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Gelincik tepesini tercih etme sebebini daha önce açıklamıştık. Gelincik Tepesi’ni tercih etmemizin en büyük nedeni; fiziki ve jeolojik olarak zemin etüdünün sağlam olmasıdır. Burada sadece 1’nci etap yerinde 650 bin metreküp hafriyat çıkarıldı. Burada ciddi bir emek harcandı. İnşallah burada kısa sürede eğitim alanlarının temeli atılacak. İbadet alanları ile sosyal tesisleriyle inşallah burası Malatya’nın en güzel yerleşkelerinden bir tanesi olacak. İlk günden itibaren Battalgazi’de yapılan deprem konutlarının Gelincik Tepesi’nde olmasını talep ettik. Depremzede ailelerin mağdur olmaması için 24 Ocak’tan bu yana Battalgazi Belediyesi olarak sürecin en yakın takipçisi olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugün Battalgazi’deki depremzede ailelerin yüzleri gülüyor. Vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi bizim için her şeyden daha değerli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
"Battalgazi’ye güzel bir alt merkez kazandırılmış”
Battalgazi’ye güzel bir alt merkez kazandırıldığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “24 Ocak depreminin üzerinden epey bir zaman geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatını vermişti. Fakat Gelincik Tepesi’ndeki zemin etüdünün kayalık olması ve hak sahiplerinin belirlenmesi süreci uzun sürdüğü için nasip bugüneymiş. Gelincik Tepesi, güzel bir kompleks olmuş. Sosyal tesisleriyle, çocuk alanlarıyla tatil köyünü andıran bir havası var. Battalgazi’ye güzel bir alt merkez kazandırılmış. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlarımızın işlerini çok iyi bir şekilde takip etmeleri ile Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bu evlerden oturan kardeşlerimiz inşallah huzur içinde otururlar. Rabbim böyle afetler bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
"Bu ülke sınırları içerisinde hiç kimse sahipsiz kaldığını düşünmesin”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şahsın ve Valimiz adına tebrik ediyorum, saygıyla selamlıyorum. 2 yıl önce Malatya olarak bir deprem yaşadık. O günden bugüne yaraların sarılma işlemleri devam ediyor. Kalıcı konutların teslimiyle beraber bu süreç bitmiş tamamlanmış olacak. Süreci yakından takip eden bir bürokrat olarak şunu söyleyeyim; deprem ve koronavirüs sürecini aynı anda yaşamamıza rağmen, konutların teslimatında herhangi bir gecikme yaşanmadı. O süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmeye çalıştık. ‘Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ demek. Hiç kimse bu ülke sınırları içerisinde sahipsiz kaldığı, kimse tarafından kabul edilmediği ve dışlandığı gibi bir duyguya kapılmasın. Devlet bütün vatandaşlarımızı kucaklıyor ve sahip çıkıyor. Sadece burada değil. Bartın’da, Kastamonu’da, Sinop’ta, Muğla’da, Denizli’de, Isparta’da, Antalya’da, Adana illerinde vatandaşların yanında. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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