Rahman Buğra 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Yeni Malatyaspor’da antrenmanda sakatlanan ve arka adelesinde yırtık tespit edilen Rahman Buğra Çağıran, 23 hafta sahalardan uzak kalacak. Kaleci Ertaç Özbir de Gaziantep FK maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor Kulüp Doktoru Cahit Günaydın, sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgiler verdi. Günaydın, “Kalecimiz Ertaç Özbir’in yapılan son tetkiklerinde sakatlığının devam ettiği tespit edilmiş olup, Gaziantep FK maçı kamp kadrosuna alınmamıştır. Antrenmanda sakatlanan Rahman Buğra Çağıran’ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 23 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir” ifadelerine yer verdi.

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