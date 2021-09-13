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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’den Tıp Fakültesi dönem açılış dersi

İHA

MTÜ’den Tıp Fakültesi dönem açılış dersi

20212022 eğitim öğretim yılı yüz yüze eğitim kararı alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, dönemin ilk dersine MTÜ konferans salonunda katıldı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ Rektör Yardımcısı Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aladağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, aynı zamanda MTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Deniz, öğretim üyeleri ve MTÜ Tıp Fakültesi’ni bu yıl kazanan 91 birinci sınıf ve 88 ikinci sınıf öğrencisi katıldı.

“Sizler ile bir arada olmak gerçekten çok güzel”
Tıp Fakültesi’nin ilk öğrencilerine dönemin ilk dersini veren Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bu yıl tercih yapan öğrencileri tebrik ederek, başarı dileklerini ilettiğini belirtti. Karabulut, “Bu yıl ikinci sınıfa geçen sevgili öğrencilerim sizler ile online da olsa bir yıl bir arada olmak gerçekten çok güzeldi. Hem eğitim ve öğretim sürecinizde sizler ile bir aradaydık, hem de gerek sosyal etkinliklerimiz, gerek toplumsal katkı etkinliklerimizde bir aradaydık. Yeri geldi derslerinize girerek sizlerle bir arada olduk, sizleri derslerinizde takip etme, ihtiyaçlarınızı giderme konusunda hiçbir zaman yalnız bırakmadık” dedi.

“MTÜ Tıp Fakültesi genç, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile başarılı çalışmalara imza atıyor”
16 Haziran 2020’de kuruluşu gerçekleşen MTÜ Tıp Fakültesinin kuruluş sürecine değinen Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleri, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın destekleri ile kurulan genç, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile başarılı çalışmalara imza atan Tıp fakültemiz, bugün 38 anabilim dalı ile toplam 65 öğretim elemanı ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda, birlikte kullanım protokolü çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz de göreve başlayan akademisyen hocalarımızın katkılarıyla birçok önemli operasyon başarı ile gerçekleştiriliyor, öğrencilerimiz uygulama eğitimlerini de burada gerçekleştiriyor. Bu anlamda MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Tıp Fakültemiz ile bir arada olması öğrencilerin eğitim hayatına büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin hekimlerini özveriyle yetiştiriyoruz”
Tıp eğitimi olarak yüksek standartlara sahip olduğunu belirten ve öğrencilerine fakülte imkanlarının iyi şekilde değerlendirip istekli olunduğu zaman başarılı bir eğitim süreci geçireceklerini belirten Karabulut, “Bizler, akademik ve idari kadrolarımız ile sizler için buradayız. Hem sosyal ve toplumsal anlamda hem de eğitim ve öğretim alanında üniversitemiz genç bir üniversite olmasına rağmen laboratuvarlar, uygulama alanları, teknik alt yapılar gibi tüm imkanlara sahiptir ve hocalarımız sizlerin iyi birer hekim olması, ülkemizin ismini uluslararası alanlarda duyuracak bilim insanları olarak yetiştirmek için çaba ve gayret gösterecek ve hekimlik mesleğinin önemini ve sırlarını sizlere öğretecekler. Tubitak bünyesinde gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projesi programlarına öğrencilerimizi de dahil ederek, geleceğin doktorlarını her alanda donanımlı ve bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Güvenli Kampüs MTÜ’ye hoş geldiniz”
Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni bölgede ilk alan üniversite MTÜ’nün gençler için güvende olduğunu vurgulayan Karabulut, “TSE uzman ekiplerince gerçekleştirilen tetkikler sonucu YÖK ve TSE arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hazırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” almaya hak kazanan bölgede ilk üniversite olduk. “Güvenli Kampüs” belgesi üniversitemizin alınan tedbirlere harfiyen uyulduğunu gösteriyor ve eğitim öğretime başlayacağımız bugünlerde üniversitenizi tercih eden, kayıt yaptıran öğrencilerimizin, gençlerimizin burada güvende olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin daha yaşanılır kampüslerde bulunmalarını sağlamak üzere Battalgazi yerleşkemizin tüm çevre düzenlemesi ve ağaçların bakımı gerçekleştirerek, yerleşkelerimizdeki hayatı canlandırmak için; tüm çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin faydalanabileceği Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama Merkezimiz bünyesinde at binicilik alanı, kafeterya ve öğrenci yaşam merkezimizi sizler için hazırladık” ifadelerini kullandı.
Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının, büyük fedakarlıklarla ülkenin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve özveriyle görevlerini ifa ettiklerine dikkat çeken Karabulut, “Malatya bu alanda bölgenin ve coğrafyanın çekim merkezidir. Bölgemizin en donanımlı sağlık üssü olmaya aday olan Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi değerli hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanları insan sağlını korumanın toplumu ve ülkeyi korumakla aynı doğrultuda olduğu bilinci ile çalışmalarını büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler” ifadeleri ile sözlerine son verdi.

“Sizler Türkiye’nin en zeki gençlerisiniz ve isteyince her yere gelebilirsiniz”
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ ise, “Vefa çok önemlidir, sizleri buraya taşıyan; ilkokuldan liseye kadar hiçbir öğretmeninizi unutmayınız. Zeka anneden gelir, sizler annelerinizin katkısı ile buradasınız, annelerinizi unutmayın, onlara saygıda kusur etmeyin. Sizler Türkiye’nin en zeki gençlerisiniz ve isteyince her yere gelebilirsiniz. Ben size bakınca geleceğin rektörlerini, sağlık bakanlarını, başhekimlerini görüyorum” ifadelerine yer verdi.

“İyi bir iletişimle birlikte yol alacağız”
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy da, 2 yıldan az bir sürede, bu kuruluş ve gelişim sürecinde, ciddi bir çaba ve emek harcandığına parmak basarak, “Bu özverili çalışma sürecinin yöneticisi olan ve bizlere her türlü desteği sağlayan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a hepiniz adına saygı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. Unutmamanız gereken nokta; derslerinize düzenli ve istikrarlı çalışın ve artık erişkin birer bireysiniz ve Hocalarınızla saygı sevgi içinde olun. En nihayetinde bizler öğrenci odaklı bir üniversite ve Fakülte olarak, sizlerin yanınızdayız, iyi bir iletişimle birlikte yol alacağız” dedi.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”
MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, MTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Deniz ise konuşmasında, “20212022 Eğitim ve Öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için sağlık, huzur ve başarı dolu bir dönem olmasını temenni ediyorum. Tüm öğrencilik süreçleri boyunca her türlü desteği vereceğimizden hiçbir şüpheleri olmasın. Her zaman yanlarında olmaya ve nitelikli hekim olarak yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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