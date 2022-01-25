Karda yaralı halde bulunan Köpek’e jandarma şefkati

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da karda yaralı halde bulunan Köpeğe jandarma sahip çıkarak tedavi ettirdi.

Yazıhan İlçesi Fethiye Mahallesi’nde kar üzerinde yaralı halde bulunan sahipsiz sokak köpeği, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulundu. Malatya il merkezinde Özel Veteriner Kliniğinde tedavisi yaptırılan köpek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.