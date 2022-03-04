Malatya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü Uğur Kara (28) ve Belkıse Deniz (24) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde MalatyaSivas karayolun Hekimhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Uğur Kara yönetimindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Uğur Kara ve Belkıse Deniz'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-04 22:25:10



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