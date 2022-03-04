Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor maçının ardından



Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kazanmayı öğrenebilmek için mağlup olmayı da bilmek gerektiğini belirterek, "Biz bugün maça baktığımızda istediğimiz performansı yansıtamadık hiçbir şekilde ve zihinsel düşüş yaşadık. Bu zihinsel düşüşte bazı şeyler vardı. Ama biz grup olarak bu zihinsel düşüşü ve bu mağlubiyeti de kabul ediyoruz, çünkü nelerin üzerinde çalışmamız gerektiğini de biliyoruz, nasıl gelişeceğimizi de biliyoruz. Bizim için tekrardan bir başlangıç noktası olması lazım. Bizi daha fazla üzmemesi gerekiyor. Mağlubiyeti kabul ederek rakibimizi tebrik ediyoruz" dedi.

CİHAT ARSLAN: BUNUN ÜSTÜNE BİR ŞEY İNŞA EDEBİLİRİZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Aslan, Adana Demirspor'un çok değerli bir takım olduğunu, özenle kurulmuş bir takım olduğunu kaydederek, "Zor olacağını tahmin ediyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi de çok zor oldu ama takımın reaksiyon vermesi çok değerli bir şeydi. Tahmin edersiniz bir hasta hastalanır ve artık komaya girmeye yakın tepki verirse iyiye doğru artık iyileşme süreci başlar. Takım bunu istedi diye düşünüyorum yani çocuklar bunun tepkisini verdi. Bu çok değerli bir şey. İnşallah bunun üstüne bir şey inşa edebiliriz çünkü yıkılmışlar, üzülmüşler. Sadece maddi manevi olarak açıklanmaz futbolda yani er meydanı gibidir. Biz Balıkesirliyiz, yağlı güreş pehlivanlık genlerimizde var. Sahaya çıktığımızda yenilmek istemeyiz. Bu yengiler sizi bazen pes ettirir. Biraz o vardı, psikolojisi değişmişti mesela Ertaç'ın da aynı şekilde ama o da kaptanlığı aldı bugün de gayet de iyi oynadı. Onun sonunda da duygusal bir galibiyet oldu. Bir reaksiyon galibiyeti oldu. İnşallah devamı gelir. Tabi ki sakat oyuncular, giden oyuncular, cezalı oyuncular var. Son dakikalarda öne geçtiğimiz için hamlelerimiz daha kolay oldu. Sadece savunmaya yönelikti ama mağlup duruma düşseydik o zaman üretime yönelik hamleler yapabilir miydik? O biraz daha zordu. Bizim takımın özelinde onu biraz geliştirmemiz gerekiyormuş inşallah devamını getiririz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vincenzo Montella'nın açıklamaları

Cihat Arslan'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-04 23:16:46



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