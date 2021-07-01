Malatya kayısısında 391 bin ton rekolte bekleniyor

Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

AA

Malatya'da bu yıl yaş kayısı üretiminin yaklaşık 391 bin 88 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Valilikte Kayısı Rekolte Tespit Komisyonu üyelerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda, kayısının kent ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Kentin Türkiye kayısı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Baruş, Malatya'da 858 bin 17 dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını, yaklaşık 8 milyon 788 bin kayısı ağacı bulunduğunu ve bunlardan 7 milyon 819 bin 720'sinin meyve verdiğini ifade etti.

Kentte önceki yıllara ilişkin üretim ve ihracat rakamlarına değinen Vali Baruş, "Malatya'da son 10 yılda kayısı ağacı sayısında yaklaşık yüzde 12'lik bir artış var. Bu da çiftçimizin kayısı üretimine değer verdiğini ve önemli bir gelir elde ettiğini gösteriyor." dedi.

Baruş, Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri tarafından 5 Nisan-22 Nisan tarihlerinde kayısı verim değerlerinin bağımsız olarak İstatistik Veri Ağı sistemine dönemler halinde girildiğini, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu oluşturulduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Tespit komisyonu tarafından kayısı üretim alanları için doğal afetlerle ilgili riskler bitinceye ve yüksek rakımlardaki kayısı ağaçlarının çiçekleri meyveye dönüşünceye kadar beklendikten sonra komisyon tarafından kayısı ağaçlarının verimiyle ilgili saha çalışmaları yapılmıştır. Saha çalışması bitince komisyon üyeleri toplanarak ilçelerin istatistik veri ağına girdiği tahmin rakamları ile saha çalışması verileri değerlendirilerek rekolte tahmin çalışmalarını tamamlamışlardır. İlimiz genelinde 2021 için Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, rekolte yaş kayısı olarak tahmini 391 bin 88 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 46 bin 931 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 344 bin 158 ton, elde edilecek kuru kayısı miktarı da 86 bin 39 ton olarak tahmin edilmektedir."

Baruş, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas ve Iğdır'da kuru kayısı üretimi yapıldığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmeler neticesinde Türkiye'nin 2020'de 104 bin 254 ton olan kuru kayısı rekoltesinin bu yıl yaklaşık yüzde 8,9 azalışla 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit de hazır bulundu.