Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu! - Güncel haberler

        Sosyal medya tartışmasında 14 yaşındaki çocuğu tekme- tokat dövüp kalbini durduran 2 kişi tutuklandı!

        Bursa'da biri 17 biri de 16 yaşındaki olan iki çocuk, sosyal medyada tartıştıkları 14 yaşındaki H.K.'yı sokak ortasında tekme tokat dövdü. Aldığı darbelerden sonra kalbi duran H.K.'yı sağlık ekipleri tekrar hayata döndürdü. Gözaltına alınan saldırganlar tutuklanırken, H.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyadan tartıştıkları H.K.'yı (14) sokak ortasında tekme- tokat döverek hastanelik ederek kalbinin durmasına neden olan Yusuf G. (16) ve arkadaşı Seyfi E. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay anı güvenlik kamerasına da yansırken, durumu ağır olan H.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

        Olay, geçen 17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

        REKLAM

        Caddede buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.'nin tekme ve yumruklarla darp ettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        KALBİ DURDU

        Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan H.K.’nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        DARP ANI KAMERADA

        Öte yandan Yusuf G. ile Seyfi E.'nin, H.K.'yı sokakta tekme- tokat dövdüğü o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yusuf G. ve Seyfi E.’nin, düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        TUTUKLANDILAR

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular