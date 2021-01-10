Malatya şehidini son yolculuğuna uğurladı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (24),memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, dün Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in naaşı, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törenin ardından Malatya'ya getirildi.

Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende, 24 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için dua edildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in naaşı, Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla Malatya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin babası Latif Çelik, annesi Aynur Çelik, eşi Ebru Çelik ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin eşi Ebru Çelik, eşinin naaşının askeri araca taşındığı esnada "Ne olursunuz onu götürmeyin" diyerek, ağıt yaktı.

Törene; şehidin babası Latif ve annesi Aynur Çelik, eşi Ebru Çelik, Malatya Valisi Aydın Baruş,Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Malatya 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan katıldı.