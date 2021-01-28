Malezya'da

AA

Kovid-19 nedeniyle 13 Ocak'tan bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği ülkede, hükümet, geçen senelerde yurt içi ve dışından milyonlarca kişinin katıldığı Thaipusam kutlamalarının, bu yıl sınırlı katılımla yapılmasına müsaade etti.

Savunma Bakanlığının talimatları çerçevesinde kutlamalar, Hindu tanrıçası Murugan'ı temsil eden gümüş arabanın, başkent Kuala Lumpur yakınlarındaki Batu Mağarası'nda bulunan Sri Maha Mariamman Tapınağı'na yürütülmesi ritüeliyle sınırlandırıldı.

Ritüelde sadece 10 tapınak yetkilisinin bulunmasına izin verildi. Güvenlik güçleri, Batu Mağarası'na giden yolları sabahın erken saatlerinde kapattı.

Bu yılki Thaipusam kutlamalarında, tapınaklara gidemeyen Malezyalı Hindular, dini bayramlarını evlerinde kutladı.

- Thaipusam bayramı

Tamil takvimindeki Thai ayı ve yıldız anlamına gelen "pusam" kelimesinin birleşiminden oluşan Thaipusam bayramında, Hindular, kendi dinlerine göre Shiva ve Parvati tanrılarının oğlu Murugan'ın zaferini kutluyor.

Thaipusam gününde tanrıça "Parvati"nin, şeytan ordusu "Tarakasura" ile mücadele etmesi için oğlu Murugan'a mızrak verdiği ve Murugan'ın bu mızrakla şeytanları yok ettiğine inanılıyor.

Tanrıları Murugan'ın en sevdiği turuncu ve sarı renkten elbiseler kuşanan Hindular, aynı renkteki çiçekler ve vücut boyalarıyla dini bayramlarını kutluyor.

En büyük kutlamaların Hindistan'da yapıldığı Thaipusam bayramı, Malezya'nın haricinde Endonezya, Singapur, ABD ve doğu Afrika ülkesi Morityus'ta da kutlanıyor.