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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de polis aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü yakalandı - Güncel haberler

        Maltepe'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

        Maltepe'de polislerin "dur" ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu Ataşehir'de durdurulurken, sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 06:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 06:45
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        Hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 2 polis yaralı
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        Polislerin "dur" ihtarına uymayan hafriyat kamyonu, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda polis aracına çarptı.

        Yaşanan kaza sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

        Yaralanan polisler, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

        Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

        Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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