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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı | Son dakika haberleri

        Maltepe mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenecek miting nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 05:51 Güncelleme: 29.03.2025 - 06:59
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        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
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        Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

        "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

        Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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