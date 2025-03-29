Maltepe mitingi nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 07.00'den itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi'nin kullanılabileceği kaydedildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.