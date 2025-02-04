Manav cinayetinde şok gelişme!
Olay, Muğla'da meydana geldi. Muğla'da bir manav oturduğu sandalyede ölü bulunmuştu. Tüyler ürperten cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Manavın katil zanlısı 17 yaşındaki bir genç kız çıktı.
Giriş: 04.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:23
Olay, Muğla'da meydana geldi.
Muğla'da bir manav oturduğu sandalyede ölü bulunmuştu.
Tüyler ürperten cinayetle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı.
Manavın katil zanlısı 17 yaşındaki bir genç kız çıktı.
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